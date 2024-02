Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook dit jaar zit een Elfstedentocht er niet in: het blijft zacht weer

Slecht nieuws voor de schaatsliefhebbers: het is ook deze winter weer niet koud genoeg geweest om de Elfstedentocht te organiseren. Dat maakt het de 27ste winter op rij zonder de legendarische schaatstocht. Een record, meldt Weeronline.

De laatste Elfstedentocht dateert van 4 januari 1997.

De vorige recordlange periode zonder Elfstedentocht liep van 18 januari 1963 tot 21 februari 1985, waarna een einde kwam aan 21 winters zonder Elfstedentocht. Er volgden toen zelfs twee winters achtereen waarin het ijs dik genoeg was om de tocht te organiseren.

Of er ooit nog een Elfstedentocht komt is de vraag, aldus Weeronline. Door klimaatverandering worden de winters in ons land steeds warmer en zal de kans op de ‘Tocht der Tochten’ steeds kleiner worden. Sinds de jaren 60 is de gemiddelde wintertemperatuur maar liefst 2 graden gestegen.

Ook de huidige winter verloopt tot dusver zacht en het ziet er niet naar uit dat er de komende weken nog verandering in komt. Wie dus nog een rondje op het ijs wil doen, moet het doen met het ijs op de schaatsbanen. Want een Elfstedentocht zit er echt niet in.

Niet meer koud

Het is deze winter zelfs zo warm geweest dat vorige week donderdag de geschiedenisboeken in gaat als de warmste 15 februari ooit gemeten. Het was dan ook de eerste lentedag van het jaar, halverwege februari. De eerste officiële lentedag valt in deze klimaatperiode gemiddeld op 11 maart.

Koud wordt het ook niet meer. De temperatuur schommelt de komende week tussen de 10 en de 13 graden. De week begint met veel regen. Vooral op woensdag gaat het veel regenen.

Vanaf vrijdag klaart het iets meer op. Er trekken dan nog steeds buien over het land, maar er zijn dan ook weer droge perioden, waarin de zon eindelijk door kan breken. Maar Weeronline tempert wel de verwachtingen op stralend weer, want „want de zuidwestenwind blijft matig tot vrij krachtig waardoor de zon even snel weer kan verdwijnen als dat ze doorbreekt”.

