Veteraan doet 20 jaar lang alsof hij in rolstoel zit, maar kan gewoon lopen

Een veteraan in de Verenigde Staten is haast letterlijk tegen de lamp gelopen nadat hij twintig jaar lang deed alsof hij in een rolstoel zat. Hij werd betrapt op het faken van zijn handicap toen hij een rondje wandelde, zonder enige vorm van hulp. De oplichter riskeert een gevangenisstraf en moet de tonnen uitkering die hij ontving waarschijnlijk terugbetalen.

Twintig jaar lang deed Christopher Stultz uit de Amerikaanse staat New Hampshire alsof hij aan zijn rolstoel gekluisterd was, nadat hij ‘gewond’ raakte tijdens zijn militaire dienst. In al die tijd inde hij zo’n 660.000 dollar (omgerekend ruim 600.000 euro) aan vergoedingen voor zijn handicap.

Maar het was allemaal nep, zo blijkt nu, schrijft The New York Post. De 49-jarige Amerikaan bekende afgelopen week schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen aan de afdeling veteranenzaken.

Vorig jaar schreef Metro nog over oud-militairen die door wat ze hebben gezien op missies niet meer normaal kunnen terugkeren in de maatschappij.

Veteraan kreeg maandelijks duizenden euro’s aan vergoeding voor handicap

In 2003 begon de oplichting van de man. De ex-militair verklaarde dat hij zijn voeten niet meer kon gebruiken. Even daarvoor was hij uit militaire dienst. Werken kon hij niet meer, zo beweerde hij aan de dokters. En die mondelinge verklaring bleek genoeg: zonder ook maar één medische test te ondergaan, werd Stultz volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Via die arbeidsongeschiktheidsverklaring kreeg hij maandelijks omgerekend zo’n 4000 euro aan vergoedingen. Daarbovenop kwamen nog de uitkeringen voor de medische kosten en het geld waarmee hij auto’s en andere voertuigen kon aanschaffen om veteranen met beperkte mobiliteit te helpen.

Op die manier stond de teller tot eind 2022 op 662.871,77 dollar aan ontvangen geld, waar hij, zoals nu blijkt, helemaal geen recht op had.

Tegenover zijn eigen omgeving heeft Stultz nooit iets gezegd over zijn ‘handicap’. Verschillende mensen die Stultz al in het begin van de jaren 2000 kenden, vertelden de aanklagers dat ze nooit hadden geweten dat hij een rolstoel of andere loophulp nodig had.

Ex-militair werd vaker lopend gespot, terwijl hij dat volgens dossier niet kon

Christopher Stultz speelde de afgelopen tijd vaker met vuur voordat hij daadwerkelijk tegen de lamp liep. Zo was hij al meerdere keren lopend gezien, zonder dat hij zijn rolstoel gebruikte. Toen hij ermee werd geconfronteerd, zei hij dat daar niets van klopte. Sindsdien werd hij extra gecontroleerd.

Aan zijn oplichting zou niet lang daarna een eind komen. Na een ziekenhuisbezoek zag een dokter toevallig hoe de ‘gewonde’ veteraan uit zijn auto stapte en naar de kofferbak liep om daar zijn rolstoel uit te halen. Maar hij maakte het diezelfde dag nóg bonter.

Na het ziekenhuisbezoek ging hij namelijk naar een winkelcentrum, waar hij vrolijk rondliep, zonder hulpmiddelen. Toen Stultz door de politie werd geconfronteerd met getuigen die verklaarden hem daar te zien lopen, gaf hij toe dat hij beide voeten kon gebruiken. Hij was zich ervan bewust was dat hij ten onrechte de extra uitkeringen incasseerde.

De veteraan riskeert nu een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Hij kan ook worden veroordeeld tot het volledig terugbetalen van het geld dat hij in de loop der jaren op frauduleuze wijze heeft ontvangen.

Meer oplichters tussen de veteranen actief die tonnen aan uitkering opstrijken

Overigens is hij lang niet de eerste veteraan die ten onrechte uitkeringen ontvangt. Zo werd eind vorig jaar een ex-militair aangeklaagd voor oplichting, omdat hij zei dat het zwaargewond raakte bij een bernbomaanslag. Op die manier wist hij 344.000 dollar op te strijken aan uitkeringen. Maar de bomaanslag had nooit plaatsgevonden.

Door al die fraudezaken zijn de controles op ex-militairen die uitkeringen ontvangen flink opgevoerd in Amerika. Wie nu een uitkering ontvangt, moet eerst allerlei medische tests ondergaan. Eerder volstond bij sommige aandoeningen vaak alleen een mondelinge verklaring.

