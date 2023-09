Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse undercoveragent liegt vrouw ruim 19 jaar lang voor met valse identiteit

Bijna twintig jaar waren ze samen, maar aan het huwelijk van de Britse Mary (niet haar echte naam) en haar man kwam onlangs abrupt een einde. Want wat doe je als blijkt dat je man al die tijd een valse identiteit gebruikte en helemaal niet is wie hij zegt dat hij is?

Onlangs overkwam het de Britse Mary, zo meldt The Guardian. Haar man, met wie ze ruim negentien jaar samen was, leefde al die tijd onder een andere identiteit. De naam die bij Mary bekend was en ook op de geboorteakte van hun zoon staat, bleek een valse identiteit die haar man had overgehouden aan een undercoveronderzoek naar zware misdaad.

Hoewel dit onderzoek jaren geleden al plaatsvond, gebruikte hij nog steeds zijn valse identiteit. En ook nadat hij de politie had verlaten bleef de man van Mary zijn nepnaam gebruikten. Al die jaren zou Mary in de veronderstelling zijn geweest dat hij een zakenman was.

Valse identiteit kwam aan het licht na verloving

Maar nadat het stel zich in 2020 verloofde, kwam de grote leugen aan het licht toen de politie van Avon plotseling voor de deur stond om Mary op de hoogte te brengen van wie haar man werkelijk is.

„Het heeft haar compleet gebroken”, vertelt de zus van Mary nu aan The Guardian. „Ze huilt dagelijks, slaapt niet en heeft zelfmoordgedachten. Ze is echt bang.”

En ook op de rest van de familie heeft de leugen over de valse identiteit grote impact. Mary’s zus vervolgt: „Onze vader heeft door de stress zijn gezondheid verwoest. Hij in het ziekenhuis beland. Mijn moeder slikt antidepressiva en kan ’s nachts niet slapen. We kunnen er met niemand over praten, zelfs niet met onze eigen kinderen. Het heeft ons ook als gezin gebroken.”

Politie beschuldigd van bedreigen familie

Mary en haar familie beschuldigen de politie ervan hen de afgelopen jaren te hebben bedreigd in een poging hen ervan te weerhouden met de pers te praten. „Ze proberen ons het zwijgen op te leggen”, aldus Mary’s zus.

Ook zou de politie van Avon al jaren hebben geweten van het bedrog en al die tijd heeft niemand Mary geïnformeerd. Er loopt momenteel een onderzoek.

In een reactie op het nieuws biedt de politie nu excuses aan. „We zijn ons er volledig van bewust dat het voor de betrokkenen gedurende een aantal jaren zeer verontrustend is geweest en dat het tot op de dag van vandaag nog steeds is. Het spijt ons. We erkennen en begrijpen de verwoestende en verschrikkelijke impact die dit heeft gehad op alle betrokkenen.”

Vorige Volgende

Reacties