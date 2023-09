Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op kamers gaan steeds minder populair, tekort neemt alleen maar toe

Studeren zonder op kamers te gaan. Steeds meer studenten verkiezen een plekje bij hun ouders, boven een eigen stek. Zij het in veel gevallen noodgedwongen.

Voor veel studenten begint hun studententijd pas echt als ze een eigen kamer vinden in de stad waar ze studeren. Toch is dat voor steeds meer jongeren onbereikbaar.

Grootste oorzaken hiervan zijn het tekort aan beschikbare kamers, de hoge huurprijzen en de afschaffing van de basisbeurs in 2015.

Terugloop in studenten op kamers

Sinds studiejaar 2015/2016 is het percentage uitwonende Nederlandse studenten afgenomen van 53 procent, naar 44 procent. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van brancheorganisatie Kences. In de eerste jaren nadat de basisbeurs werd afgeschaft, was de terugloop het sterkst, maar ook in de jaren die volgden zette die door.

De druk op de markt voor studentenkamers is het grootst in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Zwolle.

Het totale aantal uitwonende studenten is wel toegenomen. Dat komt door een toename van het aantal buitenlandse studenten. Een op de zes studenten komt uit een ander land. In het collegejaar 2015/2016 was een op elf studenten van buitenlandse herkomst.

Tekort gaat stijgen

Kences verwacht dat het tekort aan kamers in de komende jaren toeneemt. Nu zijn er bijna 24.000 studentenkamers te weinig, maar rond 2030 zou Nederland 39.600 tot 56.700 kamers tekort kunnen komen. Dat het tekort waarschijnlijk gaat stijgen, komt volgens Kences doordat de basisbeurs dit jaar opnieuw is ingevoerd. „Met een basisbeurs hoef je minder geld te lenen, gaat je inkomen omhoog, en dat geeft meer ruimte. Uitwonend zijn wordt voor meer studenten bereikbaar”, zegt directeur Jolan de Bie. De vraag naar kamers gaat dan omhoog, en het is niet duidelijk of de bouw van nieuwe studentencomplexen dit kan bijbenen.

Hoe hoog het tekort precies uitvalt, hangt ook af van de komst van buitenlandse studenten. De overheid wil dat aantal omlaag brengen.

Opvallende daling

Opvallend genoeg daalde het kamertekort het afgelopen jaar licht, ten opzichte van vorig jaar: van 27.000 naar 23.000 ‘wooneenheden’, blijkt eveneens uit het onderzoek. Maar de problemen blijven, zegt woonminister Hugo de Jonge tegen persbureau ANP, in reactie op de studentenmonitor. Bovendien verwacht Kences dat het tekort komend jaar weer stijgt door de herinvoering van de basisbeurs.

