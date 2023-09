Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze opmerkelijke truc versla je die rottige jetlag zo snel mogelijk

Je droomreis aan de andere kant van de wereld begint vaak niet zo ontspannen. De meeste mensen moeten zich eerst nog even door een jetlag heen buffelen, voordat het echte genieten kan beginnen. Maar wetenschappers hebben nu onderzocht hoe je daar zo snel mogelijk van afkomt.

Dat je je gelijk moet aanpassen aan het dag- en nachtritme van de plaats van bestemming, is al langer bekend. Wie toegeeft aan de slaap, zal alleen maar langer last hebben van de slepende vermoeidheid.

Maar volgens wetenschappelijk onderzoek van Northwestern Univerisity in Evanston en het Santa Fe Institute in New Mexico zijn er andere dingen die je kunt doen om je biologische klok zo snel mogelijk te laten wennen aan de nieuwe tijdszone.

Sneller van je jetlag af

Want hoeveel je eet en wanneer je dat eet heeft een groot effect op die biologische klok, ontdekten de onderzoekers. Ze deden een opmerkelijke ontdekking: wie de eerste drie dagen in de nieuwe tijdszone vroeg in de ochtend in een keer een flinke maaltijd eet, is sneller van de jetlag af.

Dat zit zo: een jetlag wordt veroorzaakt door verstoringen in onze biologische klok. Dat wordt het circadiaan ritme genoemd en reguleert wanneer we slaperig worden of juist alerter zijn.

Variëren

Die biologische klok zit in bijna elke cel en elk weefsel van het menselijk lichaam en kunnen van orgaan tot orgaan variëren.

Zo kan de biologische klok in de hersenen vooral gereset worden door zoveel mogelijk zonlicht. Dat onderdrukt het slaaphormoon melatonine. Maar organen als de maag en de lever hebben weer hun eigen klok, die beïnvloed wordt door eten.

Interactie

De onderzoekers bouwden een model waarin de interactie tussen die ritmes zichtbaar werd en waardoor ze ontregelt raken.

Wil je zo snel mogelijk van die jetlag af, dan is het belangrijk vroeg in de ochtend een flink ontbijt naar binnen te werken. Het aantal calorieën of het soort voedsel is niet meegenomen.

Maar zo’n grote maaltijd vroeg op de dag helpt de biologische klok beter te reguleren dan meerdere, gelijke maaltijden op de dag of een avondmaaltijd, stellen de onderzoekers. Een zwaar ontbijt en geen avondmaaltijd zouden je twee brakke jetlagdagen kunnen besparen, ontdekten ze.

