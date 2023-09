Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lenige moordenaar ontsnapt ‘als een krab’ uit gevangenis VS

De Verenigde Staten zijn in de ban van een grote klopjacht op de veroordeelde moordenaar Danelo Cavalcante. Hij ontsnapte vorige week uit de gevangenis van Chester County in Pennsylvania en deed dat op een wel heel bijzondere manier, zo blijkt uit bewakingsbeelden van de gevangenis.

Op de beelden is te zien hoe Cavalcante horizontaal met handen en voeten tussen twee muren naar boven klimt, terwijl een andere gevangene op wacht staat. Niet veel later verdwijnt de veroordeelde moordenaar uit beeld.

Opvallend is dat hij de techniek niet zelf heeft bedacht, maar het over heeft genomen van een andere gevangene die eerder in mei al op dezelfde manier wist te ontsnappen.

Ontsnappen als een ‘krab’

Maar in tegenstelling tot zijn voorganger, die al na enkele minuten weer in de kraag gevat werd, weet Cavalcante al ruim een week op vrije voeten te blijven. Gevangenisdirecteur Howard Holland omschrijft de klimtechniek als ‘krab lopen’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARD Internal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0 — Chester County District Attorney's Office (@chescoda) September 6, 2023

Nadat het een gevangene in mei was gelukt om op deze manier de benen te nemen, werd er prikkeldraad geplaatst boven de bewuste gevangenismuren. Dat moest de toegang tot het dak blokkeren, maar dit had duidelijk niet het gewenste effect.

„We dachten dat onze beveiligingsmethode goed genoeg was, maar het tegendeel is gebleken. We zullen nu snel actie ondernemen om onze veiligheidsmaatregelen te verbeteren”, aldus Holland.

Onderzoek naar cipier

Dat het Cavalcante is gelukt om met ‘krab lopen’ te ontsnappen en zijn voorganger niet, komt volgens de directeur doordat de cipier die op 31 augustus om 09.00 uur de beelden in de gaten moest houden, er niet was. Naar de cipier loopt een onderzoek en hij is voorlopig op non-actief gezet.

Ondertussen wordt Cavalcante, die vorige maand werd veroordeeld voor het doodsteken van zijn ex-vriendin voor de ogen van haar twee kinderen, nog altijd gezocht. Wie de politie voorziet van de gouden tip die naar Cavalcante leidt, kan rekenen op een beloning van 20.000 dollar, zo’n 18.600 euro.

Reacties