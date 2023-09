Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom mannelijke muizen als de dood zijn voor gele bananen

Bananen zijn een geliefde snack voor veel mensen. Maar wist je dat muizen er niet zo blij van worden? Vooral mannetjesmuizen krijgen een hartverzakking van de kromme, gele vrucht.

Vorig jaar onderzochten wetenschappers van de McGill University de pijngrens van muizen. Tijdens het experiment ontdekten ze iets vreemds. Toen zwangere muizen in de buurt waren, begonnen de mannetjes zich vreemd te gedragen en hadden ze een hogere pijngrens.

Stress door urine

Het was niet alleen een vreemde ontdekking, maar het belemmerde ook de resultaten van de studie. Daarom besloten de onderzoekers een nieuw experiment te starten om het verschijnsel verder te onderzoeken.

Toen het team naar de hormonen van de mannelijke muizen keek, ontdekten ze dat de dieren stress kregen van de vrouwtjes. De stress kwam door een stofje dat in de urine zit van de zwangere vrouwtjes, genaamd n-pentylacetaat.

Waarom zijn mannetjesmuizen als de dood voor bananen?

Toevallig is hetzelfde stofje ook te vinden in bananen. N-pentylacetaat geeft bananen hun kenmerkende geur. De onderzoekers deden een vervolgexperiment met bananenolie en dit had hetzelfde effect op de mannelijke muizen.

De verhoogde stresshormonen zorgden ervoor dat de diertjes minder gevoelig waren voor pijn. Wetenschappers denken dat dit met een vecht- of vluchtreactie te maken heeft. Zwangere vrouwtjes zijn namelijk over het algemeen erg agressief.

Muizen zijn slechte ouders

Toch zijn de mannetjesmuizen niet zo onschuldig als je nu misschien denkt. Mannelijke muizen, vooral maagden, hebben de neiging om baby’s te doden. De knaagdieren hebben sowieso niet een goede reputatie als ouders. Vrouwtjes kunnen bijvoorbeeld stoppen met de zorg voor hun jongen als ze raar ruiken of als er te veel baby’s zijn.

Dit soort ontdekkingen klinken misschien bizar of grappig, maar het is ook belangrijk. Het leert ons meer over hoe dieren met elkaar omgaan. De onderzoekers wijzen erop dat veel van dit soort studies zich enkel richten op mannelijke dieren. Vrouwtjes moeten daarom vaker en intensiever onderzocht worden.

