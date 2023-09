Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mayonaise? Ongediertebestrijder onthult welk lokmiddel het best werkt om ratten in huis te vangen

Ratten in je huis die je wil vangen? Dan leg je een blokje kaas op een houten plankje met een klem. Als een rat eraan knaagt, dan wordt het beestje door de klem geplet. Althans, zo ging het altijd als je te maken had met een rattenplaag. Maar andere lokmiddeltjes werken veel beter dan deze traditionele vangmethode. Mayonaise bijvoorbeeld. Maar dan wel van een bepaald merk.

Die opmerkelijke tip gaf ongediertebestrijder Peter Hollander gisteravond in talkshow Op1. Hij was daar uitgenodigd om te praten over de opmars die de rat in Nederland maakt. Het dier groeit als kool in aantal en zorgt bij steeds meer huishoudens voor overlast. Eerder dit jaar vertelde een bioloog in de talkshow dat er in steden net zoveel ratten zijn als mensen.

Ratten zijn bovendien ‘te slim’ geworden voor onze gebruikelijke manier om ze te vangen, zegt de bestrijder, die ook wel ‘Peter The Terminator’ wordt genoemd. Daarom gaat de ongediertebestrijder over op hele andere lokmiddeltjes, waaronder mayonaise. Of beter gezegd: Zaanse mayonaise.

Ongediertebestrijder: ‘Altijd op zoek naar nieuwe lokmiddelen’

„Ze zijn heel slim. Ze lopen om mijn klemmen heen, kunnen klemmen afslaan”, zei ongediertebestrijder Peter Hollander in de talkshow Op1. Hij kan het werk bijna niet meer aan. „Ik ben daarom altijd op zoek naar nieuwe lokmiddelen. Ik heb er een gevonden: Zaanse mayonaise”, zei hij met een strak gezicht.

De Op1-tafel barstte na die onthulling in lachen uit. Maar de ongediertebestrijder was bloedserieus. „Dat is mijn beste lokmiddel”, herhaalde hij. Hoe hij erachter kwam dat Zaanse mayonaise zo goed werkt? „Via een oud boertje dat mij dat verteld heeft. Het is serieus waar.”

Als presentatrice Welmoed Sijtsma hem vraagt naar de traditionele methode met het blokje kaas, schudt hij zijn hoofd. „Nee, nee, nee…”, zegt hij, wanneer hij het verhaal aanhoort. „Dat droogt veel te snel uit. Zaanse mayo, dat ruikt goed en daar gaan ze goed op.”

Toenemende overlast van ratten werd al verwacht

Ongediertebestrijders hadden ergens al wel een opmars van ratten in huizen verwacht, zeiden ze eerder dit jaar. Vanwege andere regelgeving mogen alleen gespecialiseerde bedrijven nog ratten- en muizengif gebruiken bij de bestrijding van de dieren. Daardoor was de verwachting dat het aantal knaagdieren zou toenemen.

De regelgeving kwam er omdat de chemische bestrijdingsmiddelen niet goed zijn voor mensen en het milieu. Er blijven altijd resten van het gif aanwezig in de omgeving. Bovendien had het invloed op de dieren die de knaagdieren aten, zoals roofvogels. En ratten bouwden op een gegeven moment een resistentie op tegen bepaalde soorten gif.

