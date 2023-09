Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutte na ophef om verhoging salaris koning: ‘Ongepast hem te vragen daar vanaf te zien’

Nadat op Prinsjesdag bleek dat koning Willem-Alexander een salarisverhoging van 55.000 euro tegemoet gaat, ontstond er nogal wat ophef. Ook binnen de Tweede Kamer, waar vandaag vragen werden gesteld over de verhoging. Demissionair premier Mark Rutte reageert nu op de ophef rond het salaris van de koning.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van komend jaar vroeg PVV-leider Geert Wilders of Rutte de koning niet kon vragen om van de verhoging af te zien. Volgens Rutte is dat echter „ongepast”.

Koning krijgt flinke salarisverhoging, Wilders stelt vragen

Wilders vroeg of het „niet een mooi signaal zou zijn” van de koning om de ruim een halve ton terug te storten in de staatskas nu veel mensen er nauwelijks op vooruit, of zelfs op achteruitgaan.

Omdat Rutte weigert de koning te vragen zijn salarisverhoging af te slaan, doet Wilders dat zelf in de Tweede Kamer. „Stort die 55.000 euro terug in de staatskas.” Wilders noemt ook dat het ‘slecht gaat met heel veel Nederlanders’ en dat het de koning zou ‘sieren’ als hij medeleven liet blijken. „Veel Nederlanders, met bijvoorbeeld alleen een AOW, gaan erop achteruit.”



De minister-president wil het u niet vragen, maar ik doe nu wel , een oproep aan U majesteit, stort die € 55.000,- salarisverhoging alstublieft terug in de staatskas en leef mee met de gewone bevolking, die het erg moeilijk heeft. #AlgemeneBeschouwingen #PVV #Wilders #APB2023 pic.twitter.com/my0Cw0HNDY — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 21, 2023

Rutte: ‘Salaris koning is geregeld met een wet’

Rutte wees Wilders op de wet waarmee het inkomen van de koning is geregeld, waarmee de PVV in 2009 zelf instemde. „Ik vind de heer Wilders ook niet consequent”, zei de premier daarover. „Dat is de wet die we hebben aangenomen met z’n allen, daar nou ook een beetje aan houden.”

Dit vindt de PVV-leider te makkelijk. Overigens worden met dezelfde wet ook de salarissen van politici bepaald. „Als u zegt, dat moet ook van onze salarissen af, ben ik de eerste om te zeggen, van mijn salaris mag je het vandaag afhalen”, aldus Wilders. De VVD werd overigens onlangs nog aangevallen door D66 en DENK omdat de partij Wilders een handreiking bood. De VVD wil de PVV namelijk niet op voorhand uitsluiten.

