Dilemma: ‘Ik vind mijn partner te dik, maar ik weet dat ik haar kwets als ik dat zeg’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: David (34), die twijfels heeft over het postuur van zijn partner en haar te dik vindt.

„Mijn vriendin N. en ik zijn al heel wat jaartjes samen. We leerden elkaar kennen toen we begin twintig waren en werden dolverliefd. We maakten allerlei fases met elkaar mee, maar al die tijd wist ik dat zij het voor mij was.

Uiterlijke verandering partner

Iedereen weet dat relaties veranderen. Waar je in de beginperiode niet van elkaar af kunt blijven en alles fantastisch aan elkaar vindt, maakt dat alles uiteindelijk ruimte voor houden van en een hechte band. Ik kan lezen en schrijven met mijn partner en vertrouw haar blind.

Maar de laatste tijd begint de fysieke aantrekking af te nemen. Ik heb mijn vriendin altijd een knappe vrouw gevonden en door haar humor en intelligentie, vond ik haar onweerstaanbaar. Maar N. geeft tegenwoordig minder om haar uiterlijk.

Partner te dik en aantrekkingskracht

Ze is nooit een fanatieke sporter geweest en je kunt best zeggen dat ze een bourgondiër is. Hoewel dat eigenlijk jarenlang niet echt een probleem was, merk ik dat haar lichaam de laatste jaren behoorlijk is veranderd. Ik durf best te zeggen dat mijn vriendin te dik is. En hoe rot ik het ook vind, het beïnvloedt mijn aantrekkingskracht richting haar.

Dilemma: wel of niet benoemen?

Het lukt me niet om N. haar lichaam te negeren, hoeveel ik ook van haar houd. Toch weet ik dat als ik dit aankaart, ik haar enorm kwets. Wat kan ik hierin het beste doen? Ik houd van mijn vriendin, maar ik wil me ook weer graag fysiek aangetrokken tot haar voelen. Moet ik bij haar aankaarten hoe ik over haar postuur denk? Of kan ik het beter laten rusten, in de hoop dat N. zelf iets wil veranderen? Een beetje advies van buitenaf, kan wellicht hierin helpen.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Nikkie (29), die niet wilde dat haar zoon de nieuwe vriendin van haar ex zou ontmoeten.

„Het is gebruikelijk om in de omgangsregeling te benoemen dat andere partners tijdelijk niet aan de kinderen voorgesteld mogen worden. Maar het kind en de partner van de ander never nooit bij elkaar laten brengen is onredelijk”, reageerde Mehtap op het dilemma van Nikkie.

En Petra schrijft: „Mijn advies: doe even normaal! De laatste tijd gaat het moeizaam omdat? Jij je zin niet krijgt? Nee dat kun je niet eisen en het is niet fair tegenover je kindje en je ex. Liefdevol uit elkaar gaan, is elkaar ook een nieuwe liefde gunnen.”

Moon adviseert: „Ik snap best dat het moeilijk is. Maar er zit helaas niets anders op. Mijn kleindochter is ook een kind van gescheiden ouders. Mijn dochter en haar ex-man hebben besloten dat zij in volle liefde moet opgroeien. En dus hebben wij als beide families besloten, ook al zijn we niet elkaars vrienden, dat wij bij alle speciale gelegenheden als één grote familie achter ons kind/kleindochter staan. Gezamenlijk en broederlijk naast elkaar.”

„Heel begrijpelijk, dat heet moederinstinct. Of het reëel is? Wij hebben destijds afspraken gemaakt over de introductie van een nieuwe partner. Zo streng als ik voor hem was, zo makkelijk was ik toen ik zelf ineens verliefd werd. Ondertussen ben ik hartstikke dankbaar voor zijn vriendin, ze is een fantastische aanvulling op wat vader en ik zijn voor de kinderen”, concludeert Sascha.

Reacties