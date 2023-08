Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘s Werelds populairste YouTuber in rechtszaak om smerige burgers

YouTube-ster MrBeast daagt het bedrijf dat zijn eigen burgers maakt voor de rechter. Het gaat om de MrBeast Burger, die onder andere in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te koop is. Hij beweert dat er ‘oneetbaar’ voedsel aan klanten is geleverd.

Het bedrijf in kwestie, Virtual Dining Concepts, sloot in 2020 een deal met James Donaldson, beter bekend als MrBeast. Samen lanceerden ze een fastfoodmerk met onder andere burgers. Het gaat nu zo slecht dat Donaldson claimt enorme reputatieschade op te lopen.

‘MrBeast Burger slechtste burger ooit’

In de rechtszaak beweert de YouTuber dat het bedrijf achter de burgers met zijn naam erop vooral snel wil uitbreiden en weinig geeft om kwaliteit. De slechte kwaliteit van het eten zou zijn reputatie hebben geschaad. Met meer dan 173 miljoen abonnees is hij de populairste persoon op het videoplatform. Fans van MrBeast beschrijven de burgers die ze krijgen soms als „weerzinwekkend smerig” en „waarschijnlijk de slechtste burger ooit.”

Volgens de aanklacht is de MrBeast Burger een slechte afspiegeling van het merk MrBeast. Het eten zou van lage kwaliteit zijn, laat geleverd worden, niet in de juiste verpakkingen zitten en soms zelfs oneetbaar zijn. Donaldson zegt dat hij en zijn team hun zorgen hebben geuit, maar dat actie uitblijft. De problemen lijken al langer te spelen, want op social media zijn al jaren foto’s van slecht bereide MrBeast burgers te vinden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rechtszaak ‘vol onjuistheden’

Bij de lancering van de MrBeast Burger leek in 2020 nog geen vuiltje aan de hemel. De YouTuber gebruikte zijn online faam om het fastfoodconcept aan de man te brengen. De opening van een Beast Burger-restaurant in New Jersey trok 10.000 mensen. Bestellingen worden in de VS en UK afgehandeld door bijna 2000 franchisenemers die een contract met Virtual Dining Concepts hebben. Donaldson wil de samenwerking nu echter definitief beëindigen.

In een persbericht zegt Virtual Dining Concepts dat de aanklacht „vol onjuistheden” zit. Ze beschuldigen Donaldson ervan te hebben geprobeerd een nieuwe deal te sluiten voor zijn eigen financiële gewin. Het bedrijf is niet van plan te stoppen met de MrBeast Burger.

👻 Burgers uit ghost kitchens De meeste MrBeast Burgers worden geleverd door zogenaamde ‘ghost kitchens’. Dit zijn virtuele restaurants op apps zoals Uber Eats. Ze bestaan vaak uit een industriële keuken op een locatie aan de rand van een stad en hebben geen fysiek restaurant waar klanten kunnen zitten en eten. Sommige restaurants voeren uit hun eigen keuken ook een tweede merk. Zo komt in de VS de MrBeast Burger soms uit de keuken van een grote indoor speeltuin.

MrBeast lijkt inmiddels wel klaar met zijn burgers. Hij heeft het op social media amper meer over zijn fastfoodlijn en prijst tegenwoordig vooral Feastables aan. Dat zijn koekjes en chocoladerepen. „Snacks maken is geweldig en iets waar ik veel meer passie voor heb”, zegt hij op het sociale netwerk X, voorheen bekend als Twitter.