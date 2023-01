Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

YouTuber laat 1000 blinde mensen weer zien door hun operaties te betalen

Wazig zicht, nachtblindheid of compleet verlies van je zicht aan één oog. Blindheid kan een leven breken, terwijl daar in veel gevallen met een korte operatie veel aan te doen is. En dus ging filantroop Jimmy Donaldson – ook wel bekend als MrBeast op YouTube – op missie: duizend blinde mensen van hun blindheid genezen.

„De helft van alle blindheid in de wereld is op te lossen met een operatie van 10 minuten”, zegt een oogarts tegen de YouTube-ster. Maar het grote probleem is: de meeste mensen hebben het geld niet voor zo’n operatie. Jimmy Donaldson, de Amerikaanse filantroop die onder zijn alias MrBeast op YouTube (130 miljoen abonnees) heel vaak geld weggeeft in zijn video’s, vond het daarom tijd om in actie te komen.

Het leidt nu al tot een van de meest besproken YouTube-video’s van dit jaar. Die eer behaalde de markante YouTuber al wel vaker, bijvoorbeeld met zijn 600.000 dollar kostende vuurwerkvideo uit 2020.

De eerste reacties van blinde mensen: ‘Wauw, ik zie iedereen weer!’

200 miljoen mensen op de wereld zien de wereld niet zoals wij die zien, begint MrBeast zijn video, die in twee dagen tijd al bijna 60 miljoen keer bekeken is. „Maar ik heb er al één iemand vanaf geholpen. En zij is slechts één van de duizend mensen over de hele wereld die we geholpen hebben.”

Nadat we de eerste patiënt zien zien, volgt nummer twee. En nummer drie. En nummer vier. Het verband gaat van de ogen en dan volgt steeds een kreet. „Wauw. Ik zie iedereen weer!”, zegt de een. De ander is vol verbazing: „Ik kan jouw gezicht zien. En jouw gezicht. En ook jouw gezicht!” En dat zijn nog maar de eerste reacties.

‘Hé, mijn horloge. Die heb ik nog nooit gezien’

„We zijn pas net begonnen”, zegt MrBeast. En de teller begint op te lopen: van patiënt nummer tien naar nummer twintig. „Hé, daar is mijn horloge. Die heb ik nog nooit gezien”, zegt een patiënt. „Ik had nachtblindheid, ik kon niks zien. En jij hebt het gewoon opgelost”, zegt een andere, dankbare patiënt tegen de YouTuber.

👁️ Hoe werkt de operatie? Als je je afvraagt: hoe zorgt een oogoperatie ervoor dat mensen weer kunnen zien? „De blindheid komt omdat de lens in je oog zo troebel raakt, dat mensen er niet meer doorheen kunnen kijken”, legt MrBeast uit. In de operatiekamer zuigen artsen met een klein apparaatje het troebele lensje uit het oog. Vervolgens vervangen de artsen die door een kunstmatige lens in het oog te plaatsen. „Zo simpel is het!”

En de teller loopt verder op. Dan komt patiënt nummer honderd in beeld. Deze blinde Charlie loopt het ziekenhuis in, waar MrBeast hem vraagt om letters op een scherm te lezen. Dat kan hij natuurlijk niet, vanwege zijn blindheid. Maar wat hij niet weet is dat daar staat dat hij 10.000 dollar heeft gewonnen. „Ik kan niet wachten om zijn reactie te zien”, zegt MrBeast.

Charlie, die nog van niks weet, zegt dat hij zijn visie terug wil. „Dan kan ik eindelijk weer aan het werk.” Na de operatie gaat het verband van zijn ogen. „Oh, wauw”, roept hij. En dan krijgt hij nogmaals het scherm te zien. Nu kan hij de letters wel lezen. „Je hebt net 10.000 dollar gewonnen”, leest hij voor en MrBeast komt met een koffer vol geld naar hem toegelopen. Zijn dochter en vrouw kunnen het net als Charlie niet geloven en ze vallen elkaar in de armen.

Kijkers lyrisch op video van MrBeast die blinde mensen helpt

Er volgen nog meer hartverscheurende verhalen. Een blinde patiënt die zegt zichzelf niet te zijn geweest de afgelopen 62 jaar vanwege zijn blindheid. Een ander die zijn zoon voor het eerst kan zien. En ook het verhaal van Jeremiah zorgt voor de nodige emoties. De jongen is zijn hele leven al blind aan zijn rechteroog. Zijn operatie is moeilijk en heeft een slagingspercentage van 50 procent.

Gelukkig voor hem valt het dubbeltje de goede kant op. „Alles ziet er nu zoveel helderder uit”, zegt hij, nadat het verband eindelijk van zijn oog mag. Hij barst in tranen uit. En dat is nog niet alles: MrBeast geeft hem een cheque van 50.000 dollar. „Omdat je bijna gaat studeren.” Het zorgt voor ongeloof, bij hem en bij zijn ouders.

Daarna gaat MrBeast de wereld rond om daar blinde mensen te helpen. Het zorgt voor lyrische commentaren onder de video. „Geef deze man een award”, zijn kijkers het unaniem eens. „Dit was echt geweldig. Je maakt van de wereld een betere plek!”