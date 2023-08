Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pride-presentator Splinter Chabot grond in geboord om presentatieskills

Ondanks de regen werd de 26e editie van de Canal Parade gisteren weer uitbundig gevierd in Amsterdam. Wie er niet bij kon zijn, maar wel wilde zien hoe het er op de grachten aan toe ging, werd door de dag gegidst door presentator Splinter Chabot. Al kwam hem dat op een bak kritiek te staan.

De regen hield liefhebbers van de Canal Parade niet tegen om er uitgedost en grootse feestdag van te maken. De stad liep uit en vanaf de grachten zond de NPO een live-verslag uit van de dag, onder leiding van presentator en schrijver Splinter Chabot. Chabot is vooral bekend van het boek Confettiregen, over een coming-out en de tv-programma’s Ondertussen aan de Hofvijver en talkshow Spl!ntr.

Splinter Chabot als presentator Pride

Vorig jaar presenteerde Chabot ook al de live-uitzending van de Canal Parade, aan de zijde van Rik van de Westerlaken. „Dat was heel fijn. Ik vond het best spannend, Rik zorgde ervoor dat ik niet in paniek hoefde te raken”, zei hij daar vooraf over tegen Televisier.nl.

Dit jaar was hij de hoofdpresentator en dat is spannend, gaf hij toe. ‘Doodeng maar ook een giga-eer’ schreef de Chabot op Twitter. ‘Ik weet nog hoe ik als kind stiekem naar de Pride keek, en nu mag ik het zelf presenteren.’

Gehakt van presentatieskills

Maar over het resultaat van die vuurdoop was niet iedereen te spreken. Van zijn presentatieskills werd online gehakt gemaakt. Kijkers vonden de interviewvaardigheden van Splinter Chabot benedenmaats. Zo noemde journalist Rutger de Quay die ‘tenenkrommend slecht’:



Ik was al niet echt onder de indruk van de literaire talenten van Splinter Chabot, maar deze televisie/interviews zijn echt tenenkrommend slecht. — Rutger de Quay (@rutger_) August 5, 2023



Ik mis toch een beetje humor in de verslaglegging van @SplinterChabot en collega’s over de Amsterdam #canalpride. Waar is #RichardGroenedijk 😄 — Roy Duffels (@RoyDuf) August 5, 2023

Anderen irriteerden zich aan de plaatsing van de klemtoon in het woord ‘canal’ en Guido den Aantrekker vond het ‘elk jaar hetzelfde domme gepruts’.



De presentator (Splinter Chabot) van de tv-samenvatting van de Canal Parade op @npo3 die het over de Kènnel Parade heeft in plaats van de Kennèl Parade. Elk jaar hetzelfde domme gepruts. Elk jaar. Maar ja, gay presentator, dat heeft voorrang #Pride2023 — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) August 5, 2023



Kan iemand aan Splinter Chabot het verschil tussen kennel en canal uitleggen? — Hans Lever (@Johanjan) August 5, 2023

Toch was er ook veel lof voor de nieuwbakken Pride-presentator Splinter Chabot. Zijn verslaggeving hield toch ook menig kijker aan de buis gekluisterd, blijkt uit de reacties.



Complimenten Splinter voor je enthousiaste commentaar en presentatie. Fijn om maar te kijken. En uhhh mooi jasje ook! pic.twitter.com/PSibjhMVeV — Diana Stolte (@dianalouise45) August 5, 2023



Goede combinatie!#Pride2023 #YouAreIncluded

Je doet het weer leuk, @SplinterChabot! Grappig hoe je uit je ooghoeken het scherm in de gaten houdt 😉 pic.twitter.com/4o2BzVg6zx — Rennie Fopma (@renniefopma) August 5, 2023



Flauw dat @SplinterChabot wordt afgezeken terwijl hij zich staande probeert te houden in een format dat hij niet zelf bedacht heeft. De omroep heeft van de Canal Parade een soort saaie Teleac-cursus gemaakt waarin er eindeloos veel gepraat wordt. Ga er maar aan staan. — Minou op den Velde (@MinouopdenVelde) August 6, 2023