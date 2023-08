Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Medewerkers kringloopwinkel vinden python tussen kleren: ‘Dachten dat het speelgoed was’

Medewerkers in het sorteercentrum van kringloopwinkel Opnieuw & Co in Dordrecht zullen zich gisteren rot geschrokken zijn. Tussen de stapels kleding troffen ze plotseling een python aan. „We dachten eerst dat het een speelgoedslang was.”

Maar al snel bleek dat dit niet het geval was. Er lag namelijk een échte slang tussen de kleding op de sorteertafel. Een koningspython om precies te zijn. Dat is een niet-giftige wurgslang.

Python was niet groot

„We dachten eerst dat het om speelgoed ging, want zo groot was hij nou ook weer niet”, zegt de directeur van Opnieuw & Co, Marcel van Gogh. „Maar dat was dus niet het geval.”

Toen bleek dat er een échte slang in het sorteercentrum lag, belden medewerkers snel de dierenambulance. Medewerkers van dierenzorgcentrum Louterbloem kwamen de wurgslang vervolgens ophalen. Wie de eigenaar van de python is, is niet duidelijk. Wanneer die zich niet meldt, wordt de slang naar een reptielenopvang in Amsterdam gebracht.





Slang mogelijk via kledingcontainers in sorteercentrum gekomen

Ook is niet duidelijk hoe de python tussen de kleding in het sorteercentrum terecht is gekomen. Volgens Van Gogh is de kans groot dat de slang via één van de kledingcontainers die op straat staan, binnen is gekomen. Het grootste deel van de kleding dat bij het sorteercentrum terechtkomt, is namelijk afkomstig uit die containers. „Misschien wilde iemand van de slang af, of is de slang per ongeluk zo’n zak ingekropen en bij ons beland”, aldus van Gogh tegen het AD. „Maar het blijft gissen, natuurlijk.”

Hoewel het even schrikken is als er plotseling een slang tussen de nog te sorteren kleding opduikt, is het dier niet gevaarlijk. De koningspython is niet erg agressief en ook niet giftig. Het dier eet vooral graag kleine knaagdieren, zoals muizen. De python komt in het wild voornamelijk voor is West-Afrika, maar wordt ook steeds vaker in terraria gehouden.