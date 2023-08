Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu wél leeuw in Berlijn gevonden, maar dat blijkt letterlijk een knuffeldier

Ken je het verhaal van de Berlijnse leeuw, die niet bleek te bestaan? Nou, dat verhaal neemt steeds gekkere wendingen aan. Want startte de Berlijnse politie vorige maand al massaal een zoektocht naar een loslopende leeuw (wat later een zwijn bleek te zijn), deze week is diezelfde politie opnieuw uitgerukt na een melding van een bezorgde bewoner. En opnieuw voor niets.

Je zou er een film van kunnen maken. En over de titel hoef je niet lang na te denken: The Berlion King. Berlijn is in de ban van een loslopende leeuw, die er helemaal niet is, zo blijkt. Want ook deze week was de stad weer kortstondig in rep en roer vanwege een melding van een leeuw die zich in de stad zou begeven.

Bezorgde man belt politie over leeuw in de straat

De afgelopen tijd kwamen vaker dat soort meldingen binnen, waarna massale zoektochten werden opgestart, maar de leeuw is nooit gevonden. De laatste melding kwam van een bezorgde man die dacht dat het om een echte leeuw ging, aldus de politie in de Duitse hoofdstad. Maar in tegenstelling tot vorige maand bleek het niet om een wild zwijn of daadwerkelijk een leeuw te gaan, maar om een knuffeldier.

De politie ontving de melding gisteravond in het zuidwestelijke stadsdeel Dahlem. Agenten gingen direct die kant op, maar ze ontdekten al snel dat de grote katachtige niet echt was. De knuffel lag op een elektriciteitskast in een omheind deel van een park. „Dit keer is iedere twijfel uitgesloten: dit is geen wild zwijn”, aldus de politie op X, voorheen Twitter, bij een foto van het enorme speelgoedbeest.



Massale zoektocht naar mogelijke leeuwin bij Berlijn

Twee weken geleden werd in Berlijn en de deelstaat Brandenburg een grote zoektocht opgezet. Dat gebeurde na een melding over een loslopende leeuwin. Het dier was op video vastgelegd. Hoewel sommige mensen ervan overtuigd waren dat het om een leeuwin ging, waren er ook twijfels.

Na ongeveer anderhalve dag zetten de Duitsers de zoekoperatie stop met de mededeling dat het waarschijnlijk een zwijn was. Later onderzoek naar de uitwerpselen van het dier bevestigden die conclusie.