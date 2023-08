Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Resort op Malediven zoekt Ken om vacature ‘Beach’ te vervullen

Ben je een Ken en ben je goed in ‘Beach’? Dan is dit je kans om tien dagen in een luxe resort op de Malediven te verblijven. Het Coco Bodu Hithi-resort is namelijk op zoek naar een Ken om de vacature ‘Beach’ te vervullen. De functie-omschrijving? ‘Trots in het zand staan’ en ‘uren over de Indische Oceaan turen’.

De ludieke vacature komt rechtstreeks uit de filmhit Barbie, waarin Ken (Ryan Gosling) ‘Beach’ als beroep heeft. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit mooi zijn op het strand.

En dat is precies wat de winnaar van deze ‘vacature’ ook mag doen. Je taken bestaan onder andere uit ‘je hoofd van alle gedachtes leegmaken’, ‘je skates ten alle tijden bij je hebben’ en ‘op een surfplank leunen’.

Degene die uiteindelijk zal worden aangenomen, wordt voor tien dagen overgevlogen naar het luxe resort op de Malediven. „Omdat het eiland omringd is door prachtige kustlijnen, kan de winnaar letterlijk aan elke kant van het eiland ‘stranden”, aldus het Coco Bodu Hithi-resort.

‘Beach’ belangrijkste baan op het eiland

‘Beach’ is dan ook één van de belangrijkste banen op het eiland, aldus het resort. „En bij het Coco Bodu Hithi-resort hebben we heel veel strand. We kijken ernaar uit om de ‘Kenergy’ te zien die nieuwkomers inbrengen met hun sollicitaties en we kunnen niet wachten om de beste Beach-kandidaat te verwelkomen.”

In de film Barbie worden alle belangrijke functies vervuld door de vrouwen. De mannen (Ken) hebben de simpele taken, zoals op het strand staan. De baan is dan ook vrij van stress, levensreddende verantwoordelijkheden en volledig los van het patriarchaat, aldus het resort.

Een flinke dosis ‘Kenergy’ nodig

Wie kans wil maken om geselecteerd te worden voor de functie ‘Beach’ moet beschikken over een flinke dosis ‘Kenergy’ en in een brief van minimaal 150 woorden vertellen waarom hij ‘Kenough’, zoals het woord ‘genoeg’ in de Barbiefilm wordt omschreven, is. Op 30 september wordt de winnaar bekendgemaakt.