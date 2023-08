Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op weg naar de start van de Eredivisie: hoe (snel) krijg je nu een stadionverbod?

Het voetbal in de Eredivisie gaan bijna weer beginnen en tegenwoordig hebben we dan naast de vraag ‘wie wordt er kampioen?’ en heel andere vraag: hoe zal het gaan met rellen door mensen die zichzelf voetbalsupporter noemen? Voetbalbond KNVB wil vanaf de start van de Eredivisie hooligans harder aanpakken en veel sneller met een stadionverbod komen. Hoe gaat het beleid eruit zien?

Het voetbal in ons land eindigde vorig seizoen ‘zwart’. De halve finale Conference League tussen AZ en West Ham United liep uit op ernstige rellen tussen ‘fans’ (door anderen ‘capuchonnetjes’ genoemd. Hoe dit voetbalseizoen vorige week begon? Weer ‘zwart’. Nu ging het flink mis in Enschede, waar FC Twente een Europese wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby IF afwerkte. Twente riep fans op om vanavond in Zweden geen herkenbare kleding te dragen, maar inmiddels zijn de Tukkerse supporters niet meer welkom in het stadion in Stockholm. Meerdere fans zijn echter wel afgereisd, dus er wordt door FC Twente en Zweedse politie in spanning naar de dag bij Hammarby uitgekeken.

‘Woede en frustratie op anderen botvieren’

Zo kan het niet langer, is de gedachte van de KNVB. En van veel meer instanties. Er wordt nu namelijk intensief samengewerkt met Eredivisie CV, CED, clubs, spelers, trainers, scheidsrechters, supporters, OM, politie, gemeentes, kabinet en ministeries, zo is nu bekendgemaakt. „Het betaald voetbal trekt jaarlijks miljoenen voetballiefhebbers naar de stadions, die juichen, springen en zingen voor hun favoriete club”, ziet de landelijke bond. „Een kleine groep komt echter naar het stadion om hun woede en frustraties op anderen te botvieren.”

Miljoenen juichen, springen en zingen voor hun favoriete club.

Bij de start van de Eredivisie volgende week vrijdag, of eigenlijk morgenavond al bij de strijd tussen Feyenoord en PSV om de Johan Cruijff Schaal, gaat het beleid met nieuwe richtlijnen meteen van start. Dit gebeurt overigens onder een campagnenaam die fans met de eeuwig bedekte gezichten bepaald niet zal afschrikken: Samen voor een gastvrij en veilig voetbal. Maar goed, het gaat niet om de naam, maar om het uitbannen van misdragingen in het voetbalstadion. En dat gezicht bedekken? Dat mag dus niet meer…



Wie pakt de eerste prijs van seizoen 2023-2024? 🥇 Feyenoord 🤝 PSV | 4 augustus, 20:00 uur.#JohanCruijffSchaal #FEYPSV pic.twitter.com/MJIcQmWjCw — KNVB (@KNVB) August 2, 2023

Hoe lang een stadionverbod bij welke misdraging?

Het stadionverbod wordt volgens de KNVB en welke instantie dan ook heilig. Hoe de handhaving van deze straf in z’n werk gaat moeten we nog afwachten, maar hieronder lees je welk stadionverbod geldt bij ‘wat iemand heeft geflikt’.

Voetbalveld betreden: 5 jaar

Afsteken en bezit illegaal knalvuurwerk: 5 jaar

Openlijke geweldpleging tegen mensen: 36 tot 48 maanden

Huisvredebreuk: 36 maanden

Overtreding stadionverbod, zowel regionaal als landelijk: 9 tot 36 maanden

Afsteken en bezit vuurwerk: 18 maanden

Bedekken van gezicht: 18 maanden

Bezit gezichtsbedekkende materialen: 6 maanden

Wie drie keer een stadionverbod van 12 maanden of langer ‘aan de broek heeft’, krijgt een levenslang stadionverbod.

‘Nep-supporters verpestten het voor de rest’

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB: „Samen met miljoenen voetballiefhebbers in Nederland heb ik heel veel zin in het nieuwe voetbalseizoen. Vorig seizoen genoten we van een spannende competitie, maar er was een kleine groep nep-supporters die het verpestte voor de rest. Die groep blijven we aanpakken, maar laat iedereen een voorbeeld nemen aan de overige 99 procent. Die veroordeelt het gooien van voorwerpen, afsteken van vuurwerk en vervelende spreekkoren.

Dit probleem gaan we samen te lijf. Daarin pakken alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid. Niet alleen door te straffen, maar juist ook door meer ruimte te bieden aan echte supporters. Ons doel is dat stadionbezoekers zich welkom en veilig voelen en zich alleen maar hoeven te bekommeren om het mooie spel, hun club en hun voetbalhelden.”

⚽ Yeşilgöz noemt het hufters Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid over de nieuwe aanpak en richtlijnen voor een stadionverbod: „Voetbal verbindt miljoenen mensen. Ieder seizoen weer, ook het aankomende seizoen. Wat die miljoenen mensen ook verbindt, is hun afkeer tegen racisme en geweld. Hier is simpelweg geen plek voor: niet in de sport, niet in de samenleving. De stadions zijn onze plek voor saamhorigheid en genieten van voetbal. We zullen dat te allen tijde beschermen. Met onze inzet samen – met miljoenen supporters, clubs, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie – kunnen we deze kleine hufterige minderheid gericht weren en aanpakken.”

Start Eredivisie

De voetballers in de Eredivisie gaan volgende week van start met hun seizoen 2023/2024. De competitie heeft daarbij één debutant: Almere. De eerste speelronde:

Vrijdag 11 augustus

FC Volendam – Vitesse

Zaterdag 12 augustus

PSV – FC Utrecht

sc Heerenveen – RKC Waalwijk

Ajax – Heracles Almelo

PEC Zwolle – Sparta Rotterdam

Zondag 13 augustus

NEC – Excelsior

Feyenoord – Fortuna Sittard

AZ – Go Ahead Eagles

Almere City FC – FC Twente