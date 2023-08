Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Karsu verzet bruiloft door aardbeving in Turkije, hoe is het nu eigenlijk in het rampgebied?

Zangeres Karsu heeft haar huwelijk voorlopig uitgesteld, zo heeft zij bekendgemaakt. De reden is verdrietig: zij heeft zoveel familieleden (17!) verloren door de aardbeving in Turkije, dat zij en haar toekomstige echtgenoot wel wat anders aan hun hoofd hebben. Het nieuws van Karsu laat je meteen denken: hoe is het daar nu eigenlijk in het rampgebied? Het Rode Kruis heeft de ontwikkelingen nu ‘toevallig’ op een rij gezet.

Dat is wat er gebeurt met grote rampen als de aardbeving in Turkije (en ook Syrië, op 6 februari van dit jaar). Het dodental liep snel op tot meer dan 55.000. Dagenlang beheerste de aardbeving in Turkije het nieuws en een Giro 555-actie leverde in ons land zelfs 89 miljoen euro op. Maar zoals bij veel grote nieuwsfeiten: langzaam verdwijnt het naar de achtergrond en aan de etenstafel heb je het na verloop van tijd weer over andere zaken.

Tournee na aardbeving in Turkije

Dat zal bij de populaire artiest Karsu niet het geval zijn. En dat terwijl zij zulke mooie tijden achter zich heeft liggen, waarover Metro eerder in een ‘jaar-interview’ met Karsu sprak. Momenteel tourt de geboren Amsterdamse door haar tweede vaderland, om de Turken na de aardbeving in Turkije financieel te steunen, maar ook muzikaal. De gevolgen van de natuurramp waren voor Karsu enorm. Zestien van haar familieleden kwamen niet meer levend onder het puin vandaan. Haar oma wel, maar zij kon zoveel verlies volgens de zangeres niet aan. „Oma kreeg door dat we zestien familieleden waren verloren. Ze wilde niet meer eten en toen was het ook afgelopen”, vertelde Karsu eerder in talkshow Beau.

In De Telegraaf zegt zij vandaag: „De bruiloft had al plaats moeten vinden, maar door de aardbeving slonk onze gastenlijst steeds verder. Zeventien mensen die we er graag bij hadden gehad, zijn niet meer in leven. Het voelde daarom niet goed om dat feest nu door te laten gaan.” En ook: „In Nederland zijn we heel goed in herdenken van impactvolle gebeurtenissen. Zoals de Tweede Wereldoorlog, de moord op Theo van Gogh en de ramp met de MH17. In Turkije zelf heb ik soms het idee alsof men alweer is overgegaan tot de orde van de dag. En let wel: er leven nog steeds heel veel mensen in tenten en containers, terwijl anderen lekker aan het strand liggen.”

Hoe is het nu in het rampgebied?

Dat de aardbeving in Turkije ‘bijna lijkt te zijn vergeten’, is ook het Rode Kruis opgevallen. Een half jaar na de ramp heeft de hulporganisatie wat stand van zaken op een rij gezet. Het Rode Kruis ondersteunde de afgelopen zes maanden 6,5 miljoen mensen in Turkije en ook in Syrië. „Komende zondag is het precies een half jaar geleden dat het noodlot toesloeg. De bevingen raakten zeker 17 miljoen mensen”, stelt de organisatie voor mensen in nood. „Het Rode Kruis kwam direct in actie met 216.000 vrijwilligers en medewerkers.”

In eerste instantie werd vooral gezorgd voor voedselhulp, mobiele gezondheidsklinieken, medische noodhulp, schoon water en het herstellen van watersystemen.

Huidige hulp na aardbeving in Turkije

De hulp aan Turkije en Syrië is nu anders. Het Rode Kruis: „Naast fysieke noden is de psychologische nood hoog. We richten ons daarom steeds meer op psychosociale ondersteuning. Dat gebeurt voor vluchtelingen in de asielopvang en op migratieroutes en dus ook voor mensen die geraakt zijn door een natuurramp, zoals de aardbeving in februari dit jaar.”



„Wanneer je iets ingrijpends meemaakt, is er vaak behoefte aan een luisterend oor. Door ‘mentale eerste hulp’ te bieden, zorg je ervoor dat de acute stress minder wordt. In de voorbije maanden vonden meer dan 700.000 mensen op deze manier ondersteuning van het Rode Kruis, onder wie veel kinderen. Hulpverleners kloppen regelmatig ook zelf aan voor steun, omdat zij evengoed kampen met de impact van de ramp, gecombineerd met wat zij meemaken in hun dagelijkse werk. Veruit de meeste hulpverleners komen namelijk zelf uit de getroffen gebieden.”

Rode Kruis blijft hulp bieden

„Noodhulp blijft de komende tijd nodig voor miljoenen mensen, want het duurt nog jaren voordat de getroffen regio’s hersteld zijn. Voor veel families betekent dit dat zij volgend jaar nog altijd in tijdelijke onderkomens leven. Zij hebben dus humanitaire ondersteuning nodig. Het Rode Kruis blijft voor alle getroffenen van de aardbeving in Turkije klaarstaan, totdat zij in staat zijn hun levens zelfstandig op te pakken.”