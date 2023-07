Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Subway choqueert met smakeloze grap over Titanic-onderzeeër

Een Subway in de Amerikaanse staat Georgia kon niet nalaten de draak te steken met de gedoemde Titanic-onderzeeër van OceanGate. Maar het smakeloze woordgrapje ging niet door de kiezen van misnoegde restaurantgangers. Too soon?

Geen broodje, maar een misplaatste mop viel slecht op de maag van enkele verbaasde Subway-klanten. De universele broodjesketen komt wel vaker negatief in het nieuws, dus kan het de flauwe fratsen van een onafhankelijke franchisenemer missen als kiespijn.

Een nabestaande vertelde onlangs over de laatste uren van haar man en zoon, die in de onderzeeërs zaten.

Subway solt met gedoemde OceanGate-onderzeeër

Hoewel de nieuwste voorspelling van The Simpsons akelig dicht bij de ijzige werkelijkheid aanleunt, had de animatiereeks het helaas niet volledig bij het rechte eind. En eens het uiteindelijke zeemansgraf van de Titanic-onderzeeër ontdekt werd, ging de storm aan grapjes op social media ook liggen. Maar niet in Rincon, Georgia.



@SUBWAY this is at your store in Rincon, GA. Not only is it distasteful, it's just sad. Do better. #subway pic.twitter.com/PfgABPU8ML — Amanda Butler (@Amanda72118560) July 2, 2023

‘Our Subs Don’t Implode.‘ Ofwel, onze broodjes – genaamd ‘subs’ in de Verenigde Staten en in Subway-restaurants wereldwijd – imploderen niet; verwijzend naar de oorzaak die het lot bezegelde van de passagiers aan boord de gedoemde onderzeeër van OceanGate.

Op social media regeert vooral ongeloof en verbijstering over de walgelijke marketingstunt. „Smakeloos? Natuurlijk, het is het Subway”, luidt een post op Reddit. „Korting aan alle overlevers van OceanGate”, eist iemand als antwoord. Toch vindt de keten ook een paar gelijke zielen wat hun donkere humor betreft. „Zou er 100 procent zeker eten, alleen al omdat ze dit bord hebben”, gekscheert een andere gebruiker op Twitter.



Would 100% eat there just because they have this sign 😂 https://t.co/l43TXUKHW6 — Vanessa Smith (@normal_ness) July 5, 2023

‘Smakeloze grap verwijderd’

In ieder geval kon het management van Subway zelf niet lachen om de misplaatste grap. De zelfstandige franchise-eigenaar in kwestie werd dan ook stevig op de vingers getikt.

„We hebben contact opgenomen met de franchisenemer over deze zaak en duidelijk gemaakt dat dit soort opmerkingen niet thuishoren in ons bedrijf”, vertelde een woordvoerder van Subway aan Business Insider. „Het reclamebord is inmiddels verwijderd.”