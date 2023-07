Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leugendetector-Wilco wordt nog altijd herkend als hij ‘zes’ zegt

Het werd een enorme internethit: het filmpje waar de dan 6-jarige Wilco, aangesloten aan de leugendetector van Jochem van Gelder, zijn leeftijd noemt. ‘Zas’ klinkt het in het Brabants. Elf jaar later wordt Wilco nog steeds herkend, vertelt hij in talkshow Renze.

Het filmpje van SBS6 is inmiddels tien miljoen keer bekeken en zwierf het hele internet over. Het mag dan jaren geleden zijn opgenomen, nog altijd ervaart Wilco er de gevolgen van. „Ik word er nog steeds van herkend. Gisteren nog in de winkel”, zegt hij tegen Renze Klamer.

Herkend na leugendetector

Hoewel hij veel positieve reacties kreeg, heeft het filmpje met de leugendetector ook een keerzijde. Later had Wilco te maken met een uithuisplaatsing. „In de tijd dat ik uit huis ben geplaatst, was het moeilijk om daar mee om te gaan. Ik werd wel overal herkend.” Maar dat zijn moeder hem had aangemeld voor het programma Alles Kids (de commerciële spinoff van Praatjesmakers) neemt hij haar niet kwalijk. „Verder is het allemaal heel goed gegaan. En met mij gaat het nu ook heel goed.” Dat hij nu nog steeds herkend wordt vindt hij juist ‘super leuk’.

Jochem van Gelder zoekt de oud-kandidaten van het voormalige NCRV-programma Praatjesmakers op voor een reünie. Zo ook de inmiddels volwassen Brian, die de hamster van zijn zus doodbeet, om zo een rat als huisdier te krijgen. Toch was het verhaal iets anders, vertelt Brian. „Die hamster had mij eerst gebeten. Hij vroeg erom, was gewoon ruzie aan het maken”, grapt hij.

Dierenvriend

„Ik was heel nieuwsgierig was wat er van die jongen was geworden”, zegt Van Gelder lachend tegen Klamer. „Toen zag ik op zijn profielfoto op Instagram dat hij met een kat op schoot zat, een goed teken.” Brian: „Inmiddels ben ik een echte dierenvriend geworden.”