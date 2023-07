Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Flinke stijging huurprijzen in grote steden: ‘Direct gevolg maatregelen kabinet’

Wie het afgelopen jaar een huurwoning zocht in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven moest daar flink meer voor betalen. De huurprijzen in de vrije sector zijn het afgelopen jaar in die steden met maar liefst 5 tot bijna 8 procent gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van woninghuursite Pararius. Daarbij gaat het om de gemiddelde vierkantemeterprijs van nieuwe huurcontracten. In Amsterdam steeg die het hardst en ging de vierkantemeterprijs met 7,6 procent de lucht in, naar 26,55 euro per vierkante meter.

Minder huurwoningen aangeboden

De reden voor de forse stijging ziet Pararius in de groeiende krapte op de woningmarkt. In de vijf grote steden werden het afgelopen kwartaal 27 procent minder huurhuizen aangeboden dan een jaar geleden. Dat terwijl de vraag alleen maar toeneemt.

Geen verrassing, stelt Jasper de Groot, directeur van Pararius in een persverklaring. „Dit is een direct gevolg van de opeenstapeling van maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog wil nemen om de woningmarkt te verbeteren.”

Benadeeld door hoge huurprijzen

Door die plannen hebben een deel van de particuliere verhuurders hun vrijgekomen woningen verkocht, vanwege een te laag rendement. „Huurwoningen die vrijkwamen van huurders, werden veelal niet meer opnieuw verhuurd, maar verkocht”, zegt De Groot. Resultaat: de huurprijzen van de woningen die er wel zijn worden nóg hoger. „Huurders die niet terecht kunnen op de sociale huurmarkt en niet willen of kunnen kopen, worden hierdoor benadeeld.”

Ook koopwoningen duurder

Ook de prijzen van koopwoningen stijgen weer. Na driekwart jaar van dalende huizenprijzen, is dat voorlopig voorbij. Dat zegt makelaarsvereniging NVM. Voor een bestaande woning werd de afgelopen drie maanden gemiddeld 410.000 euro betaald. In het eerste kwartaal van 2022 was dat 394.000 euro. Dat betekent voorlopig een einde aan de daling sinds het begin van de oorlog in Oekraïne en de stijging van de hypotheekrente.

„De dynamiek is weer terug in de woningmarkt”, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen tegen De Telegraaf. „Kopers krijgen kansen en hebben meer vertrouwen door de loonontwikkeling en sterke economie. Onze leden zien het aantal bezichtigingen weer toenemen.”