Hoe kan het toch dat The Simpsons zoveel dingen goed voorspelt?

Ondertussen kent iedereen wel de kreet ‘The Simpsons did it’. Deze is bekend geworden dankzij South Park, waarin elk grapje of gebeurtenis werd afgekapt omdat het al in The Simpsons zat. En dat geldt nu bijvoorbeeld ook voor de gebeurtenis met Ocean Gate. Of wat dacht je van Apple’s Vision Pro het feit dat Trump president werd? Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Er gebeurt verdraaid weinig op deze planeet dat je niet al eens op één of andere wijze in de animatieserie The Simpsons voorbij hebt zien komen. Hoe krijgen de makers, zoals Matt Groening, dat toch voor elkaar?

The Simpsons zijn Nostradamus?

Telkens wanneer er iets opmerkelijks of ronduit idioots sociale media overspoelt, verschijnt er een diehard Simpsons-fan in de reacties. En die heeft een passende GIF, video of schermafbeelding.

Hiermee willen ze bewijzen dat de briljante voorspellers in het schrijversteam van de show het evenement en/of de ramp al lang geleden hebben voorspeld. Ze zijn als de orakels van Springfield, alleen met meer geel en minder mysterie.

Hoe de makers van de serie dit voor elkaar krijgen, lijkt echter wel een mysterie. Toch schuilt hier een filosofie achter: Simpson’s Razor. Feitelijk is het een geinige draai aan een bestaande filosofie: Occam’s Razor.

Occam’s Razor stelt dat de simpelste uitleg (over dit soort zaken) vaak het beste is. Bij The Simpsons wordt echter gesteld dat het domst mogelijke resultaat vaak het meest voor de hand liggende is.

Satire in zowel de serie als het echte leven

De komedieschrijvers van The Simpsons lijken misschien toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. In werkelijkheid creëren ze echter heerlijke idioterie die de domheid van de samenleving bespot door deze te overdrijven. En laat die gekkigheid dan ook regelmatig écht plaatsvinden.

Feitelijk zijn ze knotsgekke goochelaars van de satire, die ons tegelijkertijd laten lachen en huiveren. Dus, de volgende keer dat je denkt dat ze de toekomst voorspellen, denk dan twee keer na voordat je jezelf in een gele tekening verandert.

Onze moderne samenleving racet dus simpelweg met The Simpsons om te zien wie het domst mogelijke resultaat voor de mensheid presenteert. Het is als een bizarre wedstrijd tussen de gele cartoonwereld en de werkelijkheid, waarbij de grenzen van absurditeit telkens opnieuw worden verlegd.

En wie ook maar een beetje bekend is met The Simpsons: laten we nu dus hopen dat de maatschappij niet de race wint. Want als de enorm absurde dingen in Springfield écht gebeuren, zijn we erg ver van huis.