Nabestaande vertelt over laatste uren man en zoon voor fatale implosie onderzeeër Titan

Hoe meer dagen verstrijken nadat de onderzeeër de Titan implodeerde voor de Canadese kust, des te meer details duidelijk worden over het drama. Aan de hand van het verhaal van een nabestaande maakte The New York Times een reconstructie van de fatale duik, die vijf mensen het leven kostte.

Christine Dawood, de vrouw van de Brits-Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood en moeder van de 19-jarige zoon Suleman, doet na het fatale ongeval haar verhaal aan The New York Times.

Moeder Dawood vertelt over laatste uren zoon en man in Titan

Daarin vertelt dat zij in eerste instantie mee zou gaan om het naar het wrak van de Titanic te duiken. Hun zoon Suleman was namelijk destijds nog te jong voor de duik. De pandemie zorgde ervoor dat het koppel moest wachten met hun trip en omdat hun 19-jarige zoon na de coronacrisis wel oud genoeg was, stapte hij uiteindelijk toch aan boord van de duikboot.

Aan boord van de Titan zaten vijf inzittenden, die allemaal om het leven kwamen. Het ging om OceanGate-topman Stockton Rush (61), De Britse miljardair Hanish Harding (58), vader en zoon Dawood en Titanic-expert en wetenschapper Paul-Henri Nargeolet (77).

Reconstructie van New York Times

Die laatste passagier maakte eerder diepe indruk op de Dawoods. Nargeolet dook namelijk al 37 keer naar het wrak en nam van die duiken allerlei materiaal mee. Materiaal dat werd tentoongesteld en waar de Dawoods door gefascineerd raakten. Christine vertelt aan de Amerikaanse krant dat Nargeolet tijdens een lezing liet weten dat hij tijdens een duikmissie ooit ‘drie dagen vastzat en de onderzeeër geen communicatie meer had’. Haar man grijnsde destijds nog naar haar toen hij dat hoorde.

OceanGate beschouwde zichzelf klaarblijkelijk als ruimtevaarders van de oceaan en gebruikten ook termen uit de ruimtevaart. Het groepje rijke toeristen en nieuwsgierige wetenschappers, die 250.000 dollar betaalden voor hun trip, werd ‘missiespecialisten’ genoemd. Ook kregen zij kleding waarop hun namen en hun land waren geborduurd. Op een patch op de mouw stond: ‘Titanic Survey Exploration Crew’.

Moeder en dochter zwaaiden familie uit

De familie Dawood bleek op de heenweg naar het vertrekpunt van de Titan een vertraagde vlucht te hebben gehad. „We maakten ons druk dat de vlucht geannuleerd zou worden.” En dat vader en zoon daardoor de duik dus zouden missen. „Achteraf gezien zou ik natuurlijk willen dat dat gebeurd was.”

Christine en haar 17-jarige dochter zwaaiden hun familieleden uit op het moederschip Polar Price. Zoon Suleman had een Rubiks-kubus bij zich en vader Shahzada een fotocamera. De passagiers moesten afdalen in het donker om batterij van de duikboot te besparen. Volgens de moeder zouden ze lichtgevende zeedieren zien, maar verder niets. Ook werd hen gevraagd of ze muziek wilden downloaden op hun telefoon, die ze via een bluetoothspeaker konden luisteren.

Geïmplodeerde Titan

De moeder vertelt dat ze zich zorgen begon te maken toen ze na een uur en drie kwartier, niks meer van haar zoon en man hoorde. Maar volgens haar bleef de bemanning van Polar Prices rustig. Ze stelden haar gerust met het feit dat, als de communicatie na een uur niet terugkeerde, de duik werd afgeblazen. De onderzeeër zou dan gewicht loslaten en naar boven komen. Iets wat niet gebeurde, want het schip kwam door de implosie nooit meer boven.