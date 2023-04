Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spermadonor met zeker 550 kinderen moet stoppen met doneren van zijn zaad

Het idee van anderen helpen nam een massadonor wellicht iets te serieus. Niet vijf, maar zeker 550 nakomelingen heeft hij, nadat hij zijn sperma aan verschillende klinieken doneerde. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag besloten dat de man, genaamd Jonathan, moet stoppen met het verstrekken van zijn zaad.

Een paar weken geleden schoof één van de vrouwen die een kind heeft gekregen met het sperma van de betreffende man aan bij Beau. Daar vertelde zij haar verhaal.

Rechtbank legt dwangsom op

Doneren zit er vanaf nu niet meer in voor Jonathan, heeft de rechtbank vandaag bepaald. Als hij toch doorgaat, moet hij een dwangsom van 100.000 euro per donatie betalen. Bovendien mag hij niet tegen wensouders zeggen dat hij bereid is om sperma te doneren en mag Jonathan geen advertenties plaatsen. Het verbod geldt per direct. Ook als de donor in beroep gaat tegen de uitspraak, mag hij voorlopig geen sperma doneren.

De zaak was aangespannen door Stichting Donorkind. Die zegt dat de massadonatie van de spermadonor gevaarlijk is voor de gezondheid en het welzijn van de donorkinderen. Zij zouden later zonder het te weten een kind kunnen krijgen met een halfbroer- of zus. In dat geval kunnen ook hun kinderen schade ondervinden.



Vorderingen tegen donor toegewezen https://t.co/ILzbrO5m9L — Rechtbank Den Haag (@HaagseRechtbank) April 28, 2023

Meerdere klinieken

Niet bij één of twee, maar via meer dan tien klinieken zou de man volgens één van zijn donorkinderen zijn zaad verspreid hebben. In zowel binnen- als buitenland. Hij moet van de rechtbank laten weten of hij ook aan andere instellingen heeft gedoneerd. Als blijkt dat die lijst niet compleet is, krijgt hij een dwangsom van 25.000 euro per niet genoemde spermakliniek.

Volgens de rechtbank is Jonathan niet helemaal eerlijk geweest over zijn donaties. De spermadonor vertelde mensen die via hem een kind wilden, dat hij maximaal 25 donorkinderen had. Dat is de limiet die klinieken hanteren. Als zij hadden geweten hoe het echt zat, namelijk dat hij veel meer donorkinderen heeft, zouden ze waarschijnlijk niet met hem in zee zijn gegaan.

Gevaar op onbewuste inteelt

Zelf vertelde Jonathan tijdens de zitting de wensouders te willen helpen. Zijn advocaat voegde daaraan toe dat mensen zelf kunnen beslissen wat zij wel en niet met hun lichaam willen doen. Volgens de donor kunnen zijn kinderen onbewuste inteelt met een onbekende halfzus of halfbroer voorkomen door te zeggen dat hij hun vader is, maar de rechtbank veegde dat van tafel. Dat is persoonlijke informatie, en ze hoeven die niet met de rest van de wereld te delen, aldus de voorzieningenrechter in Den Haag.