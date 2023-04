Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marcel van Roosmalen bij Beau over zijn columns: ‘Veel onzin gezegd via radio’

Geen verhalen- of gedichtenbundel, maar een columnbundel. Marcel van Roosmalen was gisteravond te gast bij Beau om het te hebben over de meer dan 800 columns die hij heeft gebundeld in een boek. Zijn eigen column wel te verstaan.

De presentator noemt van Roosmalen „bikkelhard en grappig.” Dat eerste kwam vorige maand goed naar voren. Hij was toen kritisch op een Volkskrant-artikel over de NOS Sport-kwestie.

Schrijver en columnist

Van Roosmalen heeft al heel wat weggeschreven in zijn leven. De Nederlandse journalist heeft al meerdere boeken op zijn naam staan en doet veel werk in de media. Zo presenteerde hij samen met Noortje Velthuizen De Krokante Leesmap, een podcast van de NPO. Daarnaast is hij ook te zien en te horen op de televisie en radio én deed hij in 2018 mee aan De Slimste Mens.

810 columns gebundeld

Van Roosmalen schreef daarnaast veel columns, en dat blijkt wel als je hoort dat zijn nieuwe bundel bestaat uit maar liefst 810 van zijn eigen columns. Totaal 2 is het vervolg op zijn eerdere boek Totaal. Daar bundelde hij in plaats van columns vele reportages.

Niet alleen geschreven, maar er zitten ook radiocolumns in. Met QR-codes kunnen lezers die beluisteren. De schrijver vond het zelf belangrijk dat die ook in de bundel terecht zouden komen. „Ik vind het fascinerend om daarnaar te kijken. Er is zoveel onzin via de radio gezegd en ook wel zinnige dingen. Ik vind het heel leuk om dat in te scannen en ernaar te kijken.” Volgens hem lenen radiocolumns zich er niet voor om uitgeschreven te worden. „Dat is een andere vorm van schrijven. Als je schrijft om te lezen, moeten de zinnen helemaal kloppen enzovoort, terwijl het bij gesproken columns echt gaat om de intonatie en stiltes die je laat vallen. Dan hoeven de zinnen niet helemaal te kloppen.”

Kijkers over Marcel van Roosmalen bij Beau: ‘Heerlijk droge gast’

Op social media wordt erg verschillend gereageerd op het televisie optreden van de columnist. De één vind het heerlijk en de ander kan hem niet uitstaan. „Marcel van Roosmalen mag van mij wel vaker aanschuiven bij Beau. Het is gelijk een stuk leuker. Wat is die gast droog zeg, heerlijk”, laat iemand weten op Twitter.



Het cynisme en sarcasme van Marcel van Roosmalen, heerlijk.

En mensen die er niet doorheen kunnen prikken.😂#Beau — Paul. (@Paulus858520671) April 27, 2023

Toch is zeker niet iedereen van hem gecharmeerd. „Vreselijke vent. Zo negatief”, schrijft een ander online.



Sorry hoor , ik vind M. van Roosmalen een zuurpruim… ik heb het maar weggezapt terwijl ik erg benieuwd was wat alle andere gasten te zeggen hadden …jammer — Nalan (@Rouge_du_monde) April 27, 2023

