Een op de vijf Nederlanders schaamt zich voor voeten, vrouwen meer dan mannen

Schaamte kennen we (vrijwel) allemaal. De één schaamt zich bijvoorbeeld voor fouten uit het verleden, een verslaving of misschien zelfs hun familie. Ook zijn er een hoop mensen die niet tevreden zijn met hun lichaam of een specifiek deel daarvan, zoals de voeten. Uit onderzoek blijkt dat een vijfde van de Nederlanders zich voor dat laatste schaamt.

Het onderzoek werd gedaan door dermatoloog Marjolein Leenarts, zij ondervroeg meer dan duizend Nederlanders.

Voeten verstoppen

Sokken aan en gaan. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de deelnemers hun voeten liever niet laat zien aan anderen. Een iets lager percentage, maar toch zestien procent, laat daarbij ook weten geen slippers te willen dragen. Voor sommigen gaat het zelfs zo ver dat ze bewust met sokken aan slapen ’s nachts. En dan niet voor de warmte of comfort.

Maar waar komt dat toch door, vraag je je misschien af? Bij voeten heeft men snel de associatie met slechte hygiëne en verzorging. Zo zijn er verschillende kwaaltjes waar een meerdere mensen mee te maken krijgen. Denk hier bijvoorbeeld aan eelt of kalknagels.

Kritische blik

Streng, strenger, maar wie is het strengst? Dat zijn vrouwen én jongeren voornamelijk. Zo blijkt dat vrouwen strenger oordelen over zichzelf dan mannen. Het verschil is vrij groot. Als we nog eens eelt als voorbeeld nemen, zien we dat 70 procent van de vrouwen dit bij zichzelf verre van aantrekkelijk vind, terwijl dit bij ‘maar’ 46 procent van de mannen het geval is.

De cijfers liegen er dus niet om. Alleen moeten we ons misschien afvragen of dit wel iets is om ons voor te schamen. „Eelt is niet onhygiënisch, maar een natuurlijke bescherming van de huid. Dat heeft dus echt een functie. Voeten zijn kwetsbaarder zonder eelt. Die slechte reputatie is dus zonde wat mij betreft”, aldus Marjolein Leenarts.

Naast het verschil tussen mannen en vrouwen is er nog een ander duidelijk verschil naar voren gekomen in het onderzoek. Jongeren zijn kritischer dan hun oudere medemens. Bijna een derde van de mensen tussen de 18 en 29 jaar oud schaamt zich voor de eigen voeten. 60-plussers hebben minder gêne. Bij hen ligt het percentage op 10 procent.

Schaamte hier, schaamte daar

Tegenwoordig kennen we steeds meer soorten schaamte. Denk maar aan vliegschaamte of vleesschaamte. In 2019 werd daarom het woord ‘-schaamte’, het achtervoegsel waarmee men aangeeft dat men zich schaamt over wat er in het woord vóór staat, uitgeroepen tot woord van het jaar.