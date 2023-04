Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongeren overwegen meer drugs op festivals door inflatie: ‘Xtc-pil en water kost 20 euro’

Het festivalseizoen is los. En wellicht heb je ook zelf opgemerkt dat de festivalkaartjes er dit jaar niet voordeliger op zijn geworden. En dan hebben we het nog niet eens over iets te eten of te drinken, dat je op de dag zelf aanschaft. Sommige festivalgangers overwegen, om die kosten te drukken, nu meer drugs te gebruiken.

Dat concluderen 3FM en het jongerenpanel van EenVandaag. Want voor het bezoeken van een festival moet je tegenwoordig een aardig zakcentje apart zetten. Dat vertelden ook sommige artiesten op Paaspop tegen RTL Boulevard afgelopen weekend. Onder meer S10, Rondé en Duncan Laurence noemden op dat de festivalprijzen de pan uitreizen. Laurence benadrukte dat hij het zonde vindt dat festivals straks alleen voor een bepaalde groep mensen wordt, omdat het voor sommigen niet meer te betalen is.

Festivals duurder door inflatie

Bijna één op de vijf (19 procent) van de jonge festivalgangers overweegt nu klaarblijkelijk meer drugs te gaan gebruiken vanwege de inflatie. Meer drugs dan dat zij normaal zouden doen. Daarnaast blijkt 1 op de 3 festivalgangers thuis te blijven vanwege de hoge kosten.

Vanwege de inflatie berekenen organisatoren de kosten door aan de festivalganger. Onder meer apparatuur en personeelskosten vallen dit jaar hoger uit. Volgens de bevindingen van het radiostation en EenVandaag slaat daarom 37 procent van de jonge festivalgangers één of meerdere festivals dit jaar over.

Jongeren overwegen meer drugs om kosten te drukken

Eén festival spant de kroon als het gaat om prijsverhogingen, blijkt uit het onderzoek. Festival Lowlands verhoogde namelijk de ticketprijs van 255 naar 300 euro en dat is een unicum. Niet eerder waren festivalkaarten zo duur. Maar ook festivals als Pinkpop, Defqon, Awakenings en Down The Rabbit Hole zijn een stuk minder betaalbaar.

Er wordt op voorhand door festivalgangers dus wel nagedacht, hoe zij de kosten kunnen drukken. Maar wel op een „zorgelijke manier”, volgens de onderzoekers. Van de jongeren die vaker drugs op festivals gebruiken, zegt 51 procent dit jaar meer drugs te gaan gebruiken. „Voor 20 euro heb je een xtc-pil én een hele dag water op een festival. Met bier en eten ben je drie of vier keer zo veel kwijt”, luidt een van de reacties. Eerder vroeg het Metro-panel zich ook af of we in Nederland drugsgebruik op festivals normaliseren.

Minder eten en drinken

Naast de overweging tot meer drugs, bedacht 43 procent van de festivalbezoekers om minder te drinken of voor goedkopere drankjes te kiezen. Een kwart wil ook minder of goedkoper eten dit jaar.

Overigens begrijpen de meeste deelnemers (62 procent) dat de festivalorganisatoren in deze tijd hogere bedragen moeten rekenen.