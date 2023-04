Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Melanie (27): ‘We sparen 1321 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Melanie, bij wie het na jaren van financiële hobbels lukt om te sparen.

Beroep: Mammolaborant

Netto-inkomen: 2108,63 en +/- 300 euro

Woonsituatie: huurhuis met partner

De Spaarrekening van Melanie

Melanie is na jaren gestopt met haar universitaire studie en is een andere weg in geslagen. Nu is ze mammolaborant in opleiding. Als mammolaborant maak je röntgenfoto’s van borsten om borstkanker vroegtijdig te signaleren. Ze werkt, maar leert tegelijkertijd. Daarnaast werkt ze in het weekend bij de slager, zodat haar inkomen net wat ruimer is.

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op mijn eigen spaarrekening nu 1675 euro. Daarnaast heb ik nog een reservepotje waar 65 euro in zit. En dan heb ik een zogenoemd vakantiepotje waar 181 euro in zit.

Het sparen gaat een stuk beter dan eerst. Ik heb ook nog een gezamenlijke spaarrekening en betaalrekening met mijn vriend. Hij verdient een stuk meer dan ik. Maandelijks maken we allebei een bedrag over. Over die bedragen hebben we het lang en uitvoerig gehad. In eerste instantie wilde ik niet minder betalen dan hij, wat wel zou betekenen dat ik minder zou overhouden voor mijzelf. Voor mij was dat geen probleem. Mijn vriend voelde zich daar niet goed bij. Hij kan de kosten makkelijker dragen en vond het niet eerlijk dat hij een stuk meer zou overhouden.”

Hoe hebben jullie het uiteindelijk geregeld?

„Ik was heel koppig, maar toch ben ik overstag gegaan en betaalt hij nu meer. Hij is een goede spaarder en vindt het belangrijk dat we samen sparen voor de toekomst, om later eventueel een huis te kopen. Doordat we nu allebei een vast bedrag sparen, wordt het sparen voor mij gemakkelijker. We hebben alle kosten nu onder elkaar gezet, berekend wat we nodig hebben om alle vaste lasten te dekken en weten wat we kunnen sparen: we sparen samen 1321 euro per maand.

We het zo georganiseerd dat we beiden 900 euro overhouden: de rest gaat naar de gemeenschappelijke spaar- en betaalrekening. Ik maak dus zo’n 1500 euro over naar de rekeningen die we delen. Van de gezamenlijke betaalrekening betalen we praktisch alles: boodschappen, de auto’s, huur, internet, abonnementen.”

We het zo georganiseerd dat we beiden 900 euro overhouden.

„Omdat ik minder aan de gezamenlijke rekening betaal, voel ik me soms schuldig als ik dingen koop die we niet per se nodig hebben. Als ik zin heb om een uitgebreide borrelplank in te slaan, doe ik dat vaak van het geld dat ik zelf overhoud. Mijn vriend vindt dat absoluut niet nodig, maar zelf vind ik dat prettiger.

Ik ben blij met deze constructie. Alles is nu overzichtelijk. Vroeger is dat voor mijzelf wel anders geweest. Ik had altijd stress over welke rekening er nog zou komen, of welk Tikkie ik nog niet had afgerekend. Er was absoluut geen overzicht. Vooral in mijn studententijd was het een ramp. Ondanks dat ik genoeg geld had, voelde het altijd alsof ik geen geld had. Nu ik weet dat alles uitkomt, geeft dat enorm veel rust.”

Wat heeft bijgedragen aan die rust?

„Het overzicht, maar ook het feit dat ik minder uitgeef. Hoe ik met mijn geld om ging gaf niet alleen mezelf stress, maar dat maakte mijn partner ook onrustig. We hebben verschillende constructies geprobeerd, maar hoe we het nu aanpakken, werkt het beste. Er zijn nu vijf rekeningen: de gezamenlijke spaar- en betaalrekening en we hebben allebei een persoonlijke spaar- en betaalrekening.”

Hoe ik met mijn geld om ging gaf niet alleen mezelf stress, maar dat maakte hem ook onrustig.

„Ik vond het enorm spannend om alle financiën op tafel te gooien. Zelf stak ik altijd mijn kop in het zand. Ik gaf veel uit en had altijd het gevoel dat ik niet genoeg geld had. Dat bespreekbaar maken om samen een nieuwe weg te vinden was voor mij lastig. Tijdens die gesprekken en discussies wilde ik het liefst weglopen. Het scheelt dat ik nu qua inkomen een stuk meer verdien dan toen ik nog fulltime studeerde. In december zijn we met deze constructie begonnen en het werkt voor mij enorm goed. Sindsdien lukt het me eindelijk om voor mijzelf te sparen.”

Hoe ging jij voorheen met geld om?

„Alles wat er binnenkwam, ging direct op een spaarrekening. In de praktijk had ik dat geld nodig om van te leven. Dan moest ik weer iets betalen wat ik over het hoofd had gezien en dan kon ik daar een week lang buikpijn van hebben. Aan het eind van die maand was de spaarpot altijd weer leeg. Ook als er geen onverwachte uitgaven meer kwamen, dan gaf ik het geld wel uit aan nieuwe kleding, make-up of in de kroeg. Omdat sparen mij eerder nooit gelukt is, was ik heel bang dat ik nooit met geld om zou kunnen gaan. Met het overzicht dat ik nu heb, is dat veranderd.”

Hoe voel jij je nu, financieel gezien?

„Veel beter. Van de 900 euro die ik zelf overhoud, spaar ik nog zo’n 500 euro en de rest heb ik om leuke dingen van te doen. Het scheelt eindeloos veel stress. Een potje achter de hand hebben voor als ik een keer toch niet uitkom, geeft rust. De angst dat ik niet genoeg geld heb, ben ik daardoor ook kwijt.”

Hoe zit het verder met schulden?

„Mijn studieschuld is 65.000 euro. Soms kon ik weleens jaloers zijn op vriendinnen van wie de ouders de studentenkamer en het collegegeld betaalden. Mijn ouders hadden dat geld niet. Voor nu zit ik nog in mijn aflosvrijeperiode. Totdat ik ga aflossen, wil ik vooral sparen en zodra ik moet aflossen ga ik dat natuurlijk doen. Ik heb lang geprobeerd de universitaire studie af te maken, maar ik liep constant tegen dezelfde obstakels aan. Ik werd er totaal niet gelukkig van, maar ik wilde dat niet toegeven. Stoppen voelde niet als een optie. Uiteindelijk heb ik alsnog de knoop doorgehakt – wat heel ellendig was. Ik ben met een psycholoog gaan praten en eerlijk gaan kijken wat ik wél wilde. Nu ben ik heel blij met de keuze voor mammolaborant en wordt mijn studie betaald door de werkgever.”

Wat is je beste financiële tip?

„Het is lastig om naar iemand toe te stappen en te zeggen: ik kan niet met geld omgaan. Maar die hulp is voor mij heel belangrijk geweest. Het lukte mij zelf gewoon niet. Probeer iemand te zoeken bij wie je eerlijk durft te zijn over je relatie met geld. Het is niet erg als je dingen moet leren en ook niet om daar hulp bij te krijgen. Het is even een zure appel en misschien lukt het allemaal niet in één dag, maar het geeft uiteindelijk rust.”

