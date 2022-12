Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Zuinige’ en brutale Tesla-eigenaar laadt auto op bij lantaarnpaal

Oké het leven is duur, dat weten wij ook. Maar meestal hebben eigenaars van een Tesla toch wel het een en ander te besteden. Maar de Tesla-eigenaar waar onderstaande artikel over gaat, let klaarblijkelijk toch ook op de kleintjes. Door zijn auto ergens anders op te laden, dan bij een laadpaal.

De politie trof een opmerkelijk tafereel aan in het Zuid-Hollandse Hoeksche Waard. Inmiddels weten we dat een elektrische auto’s bij tijd en wijle aan de laadpaal moeten. Maar deze Tesla-eigenaar kon die even niet zo snel vinden óf dacht eventjes de besparen op de stroomtoevoer.

Politie treft Tesla die oplaadt aan lantaarnpaal

Mensen proberen van alles om nog wat centen in de portemonnee te houden. Door inflatie, hoge gas- en energieprijzen en een kostbare tankbeurt, moet de hand op de knip. Zo maakten mensen ‘bloempotkachels’ om hun huis te verwarmen en eten we ongezonder en sporten we minder door de inflatie.

Maar terug naar het oplaadtafereel in Hoeksche Waard. De politie ontdekte namelijk dat bij een Tesla een snoer uit de auto kwam. Het ontbrak alleen aan een laadpaal in de buurt. Waar had de eigenaar zijn voertuig dan ingeplugd? Een lantaarnpaal bleek het alternatief. De politie vond dat toch wel bijzonder en plaatste een bericht op Instagram. Met de vraag: „Wij zijn benieuwd naar het verhaal achter deze actie. De eigenaar mag dit op het politiebureau vertellen.”



Stroomdiefstal en vernieling

De lokale omroep RTV Rijnmond wilde het fijne weten van deze actie en informeerde bij de politie. Die vertelde dat de agenten bij aankomst direct zagen dat er met de lantaarnpaal was gerommeld. „De klep was eraf gehaald en er was nog meer mee gebeurd. En er liep dus een kabel naar de Tesla een paar meter verderop.”

Kleine toevoeging, wat de Tesla-eigenaar deed, mag natuurlijk niet. Hij wordt verdacht van stroomdiefstal en vernieling van de lantaarnpaal.