Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders eten ongezonder en sporten minder door hoge inflatie

Door de nog altijd aanhoudende inflatie moeten veel Nederlanders nog steeds hun hand op de knip houden. Daarmee komt gezond eten én sporten in de knel, blijkt uit een nieuw onderzoek van verzekeraars a.s.r. en Ditzo.

Dit terwijl mensen vaak wel een gezondere levensstijl willen, aldus het Algemeen Dagblad.

Nederlanders geven gezond eten en sporten op vanwege hoge inflatie

Uit het onderzoek van de twee verzekeraars komt naar voren dat bijna één op de drie Nederlanders minder gezond eet nu de gezonde producten duurder zijn geworden. De meerderheid van de ondervraagden is echter wel bereid de dagelijkse gewoonten aan te passen om een gezonder leven te gaan lijden, maar de stijgende prijzen worden aangemerkt als grootste belemmering daarbij. Het onderzoek laat zien dat de mensen wel gezond willen eten, maar simpelweg het geld er niet meer voor hebben.

Hetzelfde geldt voor sportschoolabonnementen: een kwart van de ondervraagden heeft hun abonnement opgezegd vanwege financiële redenen.

‘Een maatschappelijk probleem’

Directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) herkent de trend op het gebied van voeding en sport. „Het is zorgwekkend dat ongezond leven op korte termijn goedkoper is dan gezond leven, terwijl op lange termijn het beslag op de samenleving groot is. Dus het is een maatschappelijk probleem”, vertelt zij tegen het AD.

Om mensen tijdens de hoge inflatie te helpen, heeft verzekeraar a.s.r. het platform Goed Bezig! geïntroduceerd. Op het platform, dat voor iedereen gratis toegankelijk is, zijn tips te vinden om meer te bewegen, beter te slapen en gezonder te eten.

Het Nibud raadt ook mensen met lage inkomens aan om te kijken naar ondersteuning vanuit de gemeente. „Maak daar gebruik van. Je bent niet de enige, het moment om je te schamen is niet nu”, adviseert Vliegenthart. Op de website van het Nibud staan ook verschillende tips om het leven weer een beetje betaalbaarder te maken.