Uitslag poll vernietigend voor Elon Musk, Twittergebruikers hebben woordje klaar

De poll die Elon Musk zelf op zijn eigen platform Twitter plaatste, heeft slecht (of juist goed) uitgepakt voor hem. Begin deze week vroeg hij Twittergebruikers namelijk of hij ontslag zou moeten nemen als hoofd van Twitter. Wat de gebruikers besloten, zou hij opvolgen. Het werd een duidelijke ‘neem ontslag’. 57,5 procent stemde daarvoor, 42,5 procent wilde dat Musk aanbleef.

Zodra er een opvolger is gevonden, dient Musk zijn ontslag in. „Ik neem ontslag als CEO zodra ik iemand vind die zo dom is om de baan aan te nemen. Daarna zal ik alleen de software- en serversteams leiden”, twittert hij. Nu Musk duidelijk maakt de uitslag van de poll serieus te nemen, ontploft Twitter. Hoe Musk het bedrijf leidt, lag al langer onder een vergrootglas. Hij zou medewerkers uitbuiten en niet-haalbare deadlines opleggen. Nu hij zegt te stoppen, hebben heel wat mensen daar iets over te zeggen.



Elon Musk is een beetje die ene guy op VakantieVeilingen die net iets teveel geboden heeft op dat ene stomme tripje. https://t.co/9jldSWQU3A — Wollie Kroes🤠 (@NietWolterKroes) December 21, 2022



Nóg dommer??? De lat ligt zo wel heel hoog hoor! Elon Musk treedt af als topman Twitter als hij opvolger vindt ’die zo dom is baan aan te nemen’ https://t.co/MnLfe9xN0y via @telegraaf — It's Mrs. J. ♌🦁 (@JannetKoolman) December 21, 2022



Ik ga de polls van Elon Musk missen. — Kim (@kimsalabim_) December 21, 2022

De Amerikaanse nieuwszender CNBC meldde gisteren, op basis van bronnen rond het bedrijf, al dat Musk actief op zoek is naar een nieuwe CEO voor de berichtendienst.

Sinds Musk Twitter overnam heerst er chaos bij het socialemediabedrijf. Musk ontsloeg meer dan de helft van het personeel, liet een nieuwe versie van de abonnementsdienst introduceren die tot misbruik leidde, zocht ruzie met Apple en zag veel adverteerders zich voorlopig terugtrekken. Daarnaast liet Musk gebruikers die eerder verbannen waren van het platform – zoals Donald Trump – terugkeren.

Ook besloot hij links naar concurrerende diensten te verbieden op Twitter, om amper een dag later op die beslissing terug te komen. Concurrent Mastodon, dat voor de overname van Twitter door Musk zo’n 400.000 actieve gebruikers had, is naar 2,5 miljoen gebruikers gegroeid. Het verbieden van links naar concurrerende diensten lijkt dus averechts te hebben uitgepakt voor de miljardair.

Een greep uit de (internationale) reacties, sommige mensen lanceren ook hun eigen polls:



I'll bet Elon Musk hasn't had a conversation with employees at Twitter or Tesla in last month that didn't immediately end with someone rolling their eyes behind his back. @elonmusk — NoelCaslerComedy🌙 (@caslernoel) December 20, 2022



Should I take over from Elon Musk as head of Twitter? I will abide by the result of this poll. — Laura Kuenssberg beyond parody (@LKTranslator) December 20, 2022



Are Elon Musk's polls more secure and effective than government elections? — Stephanie 🇺🇸 (@StephHoover8) December 20, 2022



