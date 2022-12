Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hier gaven Nederlanders de afgelopen maand het meeste geld aan uit

Ondanks alles zo’n beetje duurder wordt, op een paar uitzonderingen na, gaven we in de maand oktober toch meer geld uit dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS vandaag. 0,6 procent, om precies te zijn. Opvallend is dat we juist meer hebben besteed aan diensten en minder aan spullen. Dat is ook helemaal niet zo gek, aangezien er tijdens de pandemie minder diensten beschikbaar waren.

Volgens het CBS waren de omstandigheden voor de consumptie in december iets gunstiger dan in oktober.

Meer geld voor kapperbezoekjes

Huishoudens hebben in oktober 3,6 procent meer besteed aan diensten als telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd. Ook maakt het CBS bekend dat consumenten 4,8 procent minder uitgaven aan duurzame goederen dan een jaar geleden. Ze besteedden minder aan woninginrichting, kleding en elektrische apparaten. Consumenten hebben ook 2,3 procent minder uitgegeven aan voedingsmiddelen, drank en tabak.

Aan overige goederen, zoals aardgas en producten voor persoonlijke verzorging, hebben ze in oktober 1,6 procent minder besteed. Huishoudens hebben vooral minder energie verbruikt doordat het in oktober minder koud was dan een jaar geleden.

Consumentenvertrouwen gestegen, nog steeds laag

Dat we minder geld uitgeven aan spullen dan een jaar terug, is niet zo gek. Toen we nog in lockdowns zaten, bestelde we veel pakketjes. Helemaal in 2020. In dat jaar hebben we bijna 32 miljard euro uitgegeven aan pakketjes, stelt het CBS ook vandaag. Winkels die uitsluitend online verkopen waren goed voor bijna 60 procent van de internetomzet binnen de detailhandel.

Ten slotte meldt het CBS vandaag ook dat wij als consument in december minder somber zijn dan in november. Al is het consumentenvertrouwen echter nog uitzonderlijk laag. In december kwam het vertrouwen uit op -52, tegen -57 in november. Consumenten waren minder pessimistisch over de economie en ook de koopbereidheid was minder negatief.