Nederlanders spoelen veel meer door de wc dan de gebruikelijke drie p’s

Plas, poep en papier (en okay, water bij het doortrekken). Die drie p’s horen in de wc en natuurlijk weten we dat allemaal. Of niet? Blijkbaar, de Nederlander – we houden het maar even op die p’s – pleurt van alles in die plee.

Bijna vier op de tien Nederlanders spoelt vochtige doekjes en tampons door de het toilet. Dat terwijl iedereen op z’n vingers kan natellen dat dat toch niet echt de bedoeling is. En wie er écht niet over nadenkt, heeft het wel in de gaten als de hele boel in je wc verstopt zit.

Frituurvet in de wc

Wat Nederlanders allemaal door de wc spoelen, blijkt uit publieksonderzoek van de gezamenlijke waterschappen in ons land. Behalve de hiervoor genoemde doekjes en tampons, is ook frituurvet een favoriet ‘goedje’ om via toilet af te voeren. Dit vet eindigt bij 38 procent van de Nederlanders nog in de gootsteen of wc (en je moeder had ooit nog wel gezegd ‘dat dat echt niet verstandig is’…). Het doorspoelen van deze zaken kan leidingen verstoppen en de werking van de rioolwaterzuivering bemoeilijken. Eigenlijk is er, als je de onderzoeksresultaten van twee jaar geleden bekijkt, nog niet veel veranderd.

80 procent van de Nederlanders in het publieksonderzoek geeft aan wel te weten wat zij wel en niet door de wc en het afvoerputje mogen spoelen. Maar toch is de praktijk bij waterschappen anders. Die maken veel ‘onnodige extra kosten op de zuivering’. In de opmaat naar Wereld Toiletdag op 19 november vragen waterschappen daarom aandacht voor het thema ‘Wat spoel jij door?’.

Wereld Toiletdag internationaal

Wereld Toiletdag is internationaal in het leven geroepen om het belang van een goed werkende wc en riolering te benadrukken. De waterschappen steunen dit. In Nederland is er, gelukkig zou je zeggen, sprake van een goede riolering en maken de waterschappen het rioolwater weer schoon. Dit is echter niet vanzelfsprekend. „Gemeenten en waterschappen werken daar dag in, dag uit hard voor”, melden genoemde waterschappen bij de eigen onderzoeks-uitkomsten.

Een woordvoerder: „In eigen huis kunnen mensen hierbij helpen. Door geen vochtige doekjes, tampons, maandverband of condooms door te spoelen. Door vet vóór het afwassen met keukenpapier uit een koekenpan te vegen. En door frituurvet gescheiden weg te gooien. En door shampoo en douchegel zonder microplastics te gebruiken. Zo dragen mensen bij aan schoon water en een goede werking van rioolwaterzuiveringen.”

🙄 Microplastics via shampoo?? Uit onderzoek van de waterschappen blijkt dat meer dan 80 procent van de Nederlanders nog niet bewust kiest voor shampoo en douchegel zonder microplastics. Die extreem kleine plasticdeeltjes vormen een groot probleem voor natuur en milieu. Steeds meer komen microplastics in het rioolwater voor, onder andere via shampoo en douchegel. Waterschappen zijn niet in staat alle microplastics uit het water te zuiveren.

Verstopping wc door doekjes en vet

Vochtige doekjes en frituurvet zijn voor waterschappen een dodelijke combinatie. Ook al staat op sommige verpakkingen dat deze vochtige doekjes ‘doorspoelbaar’ en ‘biologisch afbreekbaar’ zijn. Eenmaal doorgespoeld gaan vochtige doekjes samenklonten met ander vuil, zoals frituurvet. Dat zorgt op sommige plaatsen voor grote verstoppingen op de rioolwaterzuiveringen.

Gestold frituurvet kan aan de binnenkant van leidingen en pompen gaan zitten. Dat maakt het moeilijker om rioolwater door de leidingen te pompen. Door vochtige doekjes, tampons en frituurvet niet meer door de wc te spoelen, kunnen veel verstoppingen op de rioolwaterzuivering voorkomen worden

Mocht je trouwens vaak wc-papier op de bril leggen ‘als je moet’: ook geen goed plan…