Vera Bergkamp houdt voet bij stuk rondom ‘Arib’-kwestie: ‘Onderzoek gaat door’

Rondom de kwestie Khadija Arib is er een hoop gebeurd. Beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, een vertrek, steun en uiteindelijk oproep om het onderzoek naar Arib te staken. Maar Kamervoorzitter en initiatiefneemster Vera Bergkamp is van één ding overtuigd: Het onderzoek naar Arib gaat door.

Metro heeft de afgelopen tijd al veelvuldig over de kwestie ‘Arib’ geschreven. Over de beschuldigingen die tegen PvdA’er en oud-Kamervoorzitter Arib klonken en later ook de steun en vragen over de aantijgingen die daar waren. Arib zelfs liet het in ieder geval voor gezien en stapte op. Ze wil niet meewerken aan en onderzoek.

Vera Bergkamp: ‘Onderzoek naar Khadija Arib gaat door’

Vandaag is daar een brief van Bergkamp waarin ze de kwestie opnieuw aanhaalt. De brief schrijft zij vanuit haar positie en die van het dagelijkse bestuur van de Kamer, beter bekend als het presidium. Uit de brief blijkt dat het onderzoek doorgaat. Dit om volgens Bergkamp nazorg te kunnen bieden aan betrokkenen, maar ook de zaak verder onder de loep te nemen. „Een uitkomst kan ook zijn dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op mevrouw Arib. Ook een dergelijke vaststelling is zeer van belang”, staat in de brief. Zij en het presidium hopen dat Arib alsnog meewerkt.

Verschillende Kamerleden opperden eerder om het onderzoek stil te leggen. Zij voelen zich niet prettig bij het idee dat Kamerleden onderzoek naar elkaar doen. Ook vinden de partijen dat er sprake is van belangenverstrengeling.

Meer signalen dan alleen anonieme brieven

Volgens Bergkamp zijn er de afgelopen jaren te veel serieuze signalen bij het Kamerbestuur binnengekomen, om de zaak te laten liggen. Reden tot het onderzoek zijn twee anonieme brieven richting Arib toen zij Kamervoorzitter was (2016-2021). Maar volgens Bergkamp zijn de anonieme brieven een opvolging op eerdere signalen. Daarna somt de Kamervoorzitter een aantal eerdere klachten op die wijzen naar een „onveilig werkklimaat” . Al deze signalen „vergroten het gewicht” van de laatste anonieme brief die afgelopen zomer was verstuurd, aldus Bergkamp. Zij en de overige bestuursleden benadrukken dat het onderzoek onafhankelijk is. „Het Presidium en de Griffier als formeel opdrachtgever zijn dan ook op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en zullen geen instructies geven aan de extern gedelegeerde opdrachtgevers.”

Afgelopen vrijdag vertrok de complete ambtelijke top van de Kamer, onder wie griffier Simone Roos. Dit omdat het onderzoek te politiek werd en de integriteit van het zogenoemde management team (MT) is geschaad. Bergkamp noemt het „pijnlijk” dat het MT en andere ambtenaren die voor de Kamer werken zich „te weinig gesteund” hebben gevoeld. De ondernemingsraad van de Kamer wil inmiddels dat Bergkamp haar biezen pakt. Overigens liet Bergkamp weten dat zij dit niet van plan is.