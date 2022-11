Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de beste landen om als vrouw te werken (en Nederland scoort slecht)

Het is vandaag EqualPayDay 2022, de wereldwijde loonkloof is nog altijd een feit. Dat betekent dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen, voor hetzelfde werk. Hoe staat het er precies voor, als we het hebben over ‘gelijk werk, gelijk loon’? Nederland staat op plek 69 van de wereldranglijst, aldus het World Economic Forum.

De loonkloof, hoe zit dat nu precies? Het CBS kijkt onder meer naar het gemiddelde jaarsalaris van mannen en vrouwen. Daarnaast is het belangrijk om de arbeidsverdeling onder de loep te nemen. Het gemiddelde loon van vrouwen ligt op jaarbasis 36 procent lager dan dat van mannen. Dit is deels te verklaren doordat mannen in Nederland zo’n 33 uur per week werken, terwijl dat voor vrouwen 25 uur is.

💡 Oorzaken van de Nederlandse loonkloof De Stichting Gelijke Beloning noemt een aantal andere oorzaken voor de loonkloof in Nederland. Bijvoorbeeld omdat: Het salaris in sectoren die veelal draaiende worden gehouden door vrouwen, over het algemeen laag ligt. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. Vrouwen in topposities ondervertegenwoordigd zijn. Onbetaald werk nog altijd voornamelijk wordt uitgevoerd door vrouwen. Het resultaat? Minder tijd voor betaalde arbeid.



Nederlandse loonkloof in cijfers

Gemiddeld verdient een vrouw in Nederland per uur 13 procent minder dan een man. Ter verduidelijking: in een werkend leven loopt een vrouw daardoor tot drie ton mis, schrijft stichting Gelijke Beloning. Hoewel het de afgelopen jaren steeds iets beter gaat met de loonkloof in Nederland, is er nog een lange weg te gaan. Om het gat te dichten, wordt er bijvoorbeeld opgeroepen transparanter te zijn over salarissen tijdens sollicitatieprocedures. Nu wordt er in minder dan de helft (48 procent) van de vacatures een salarisindicatie vermeld.

In Nederland is er nog genoeg ruimte voor verbetering, dus EqualPayDay is nog pijnlijk hard nodig. Op basis van cijfers van cijfers van Eurostat, staat ons kikkerland op plek achttien van de 28 EU landen op de lijst. Let wel, deze cijfers gaan dus niet over het gemiddelde uurloon of hetzelfde salaris voor dezelfde arbeid. De cijfers van de Europese Commissie gaan over de kloof in het gemiddelde jaarsalaris tussen mannen en vrouwen. Een klein lichtpuntje: de Nederlandse kloof is iets gekrompen. Van 14,2 procent in 2020, naar de genoemde 13 procent in 2022.

De best scorende landen in Europa

Er zijn landen binnen de Europese Unie waar je als vrouw misschien liever aan de slag zou gaan. Hieronder vind je de top 10 (op basis van Eurostat cijfers uit 2020) met landen waar de loonkloof – op basis van het salaris per uur – het kleinst is. Nederland vinden we terug op plek achttien van deze lijst, met een gat van 14.2 procent. Een lichtpuntje: we zijn in de afgelopen twee jaar dus gestegen naar een kloof van 13 procent. Nog een opvallend feitje: ook komt niet voor in deze top tien. Toch zijn zij dit jaar voor de twaalfde keer op rij uitgeroepen tot het meest gendergelijke land ter wereld.

Luxemburg – 0,7 procent Roemenië – 2,4 procent Slovenië – 3,1 procent Italië – 4,2 procent Polen – 4,5 procent België – 5,3 procent Cyprus – 9,0 procent Spanje – 9,4 procent Malta – 10,0 procent Zweden – 11,2 procent

EqualPayDay 2022

Om de loonkloof in Nederland te dichten worden er verschillende acties ondernomen. Zo kun je hier lezen over een wetsvoorstel dat eerder dit jaar werd ingediend om het gat te dichten. Daarnaast is het vandaag EqualPayDay. De dag waarop stichting gelijke beloning het #ikverdienmeer-manifest in Den Haag zal overhandigen. Zelf meedoen aan een actie? Kijk dan eens naar deze out-of-office stakingsactie.