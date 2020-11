Wereld Toilet Dag: Alleen de drie p’s in de pot en verder niets!

Geen tampons, geen vet uit je koekenpan, geen pannetje oude soep vol ballen. Nee, op Wereld Toilet Dag gaan alleen de drie p’s de pot in: poep, pies en (wc-)papier.

Maar dat geldt uiteraard voor elke dag, alleen wordt er vandaag op Wereld Toilet Dag extra aandacht aan geschonken. Blijkbaar is dat nodig omdat we van alles ‘door de plee spoelen’. Metro ging al eens met mannen van Waternet mee het Amsterdamse riool in en kwam tot de gekste ontdekkingen. De heren vinden van alles buiten de drie p’s in dat riool. Het nieuwste fenomeen in coronatijd: mondkapjes. De Waternetmannen hadden een even duidelijke als simpele (en kleine dan wel grote) boodschap: „Gooi het toch gewoon in de vuilnisbak.”

Wereld Toilet Dag

Maar goed, Wereld Toilet Dag dus, in ons land opgepakt door de gezamenlijke waterschappen. „Wat kunnen Nederlanders doen voor schoon water?”, is de vraag die zij op deze zo belangrijke wc-dag der wc-dagen willen beantwoorden.



Het is vandaag wereld toiletdag dus als je een schijtochtend hebt, ligt het daaraan. — Tom van Appeldoorn (@Grappeldoorn) November 19, 2020

Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland. De waterschappen roepen op om alleen ‘de drie p’s’ door de wc te spoelen: poep, plas en papier.

Met de campagne Waterbazen bedanken de waterschappen alle Nederlanders die al bijdragen aan schoon en voldoende water. Door bijvoorbeeld geen vochtige doekjes, tampons, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet door de wc of gootsteen te spoelen. Deze materialen zijn moeilijk uit rioolwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in de riolering of bij gemalen.

Rioolwaterzuiveringen

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het rioolstelsel en waterschappen voor het zuiveren van rioolwater. Het water dat via gootstenen, doucheputjes en toiletten wordt weggespoeld, komt uiteindelijk terecht bij in totaal 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Jaarlijks zuiveren de waterschappen bijna twee miljard kubieke meter rioolwater, zodat het weer terug kan naar de rivieren. Uit het rioolwater winnen de waterschappen bovendien energie en grondstoffen terug, zoals fosfaat, cellulose, bioplastic en biomassa en ook gezuiverd water voor hergebruik.



Wereldwijde aandacht toilet

Gesteund door de Verenigde Naties wordt op Wereld Toilet Dag aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Wereldwijd beschikken 2,4 miljard mensen niét over normale sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree. Dat zijn per dag 2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen.

Wil jij tips hebben om bij te dragen aan schoon en voldoende water? Kijk daar hier en wordt een echte ‘waterbaas’.

