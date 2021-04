Egypte ontdekt ‘verloren gouden faraostad’ bij Luxor

Archeologen hebben een tot voor kort begraven stad herontdekt in Egypte. Deze stad lijkt nu de grootste stad ooit die is gevonden in Egypte. De overblijfselen stammen uit ‘de gouden eeuw’ van de farao’s, zo’n 3000 jaar geleden.

Egyptoloog dr. Zahi Hawass kondigde gisteravond de vondst van de ‘verloren gouden stad’ aan. De stad bevat drie paleizen van de grote Egyptische farao’s van weleer. 3000 jaar lang zijn de monumenten onopgemerkt gebleven door een immense laag zand. De overblijfselen laten nu al zien dat de stad een van de grootste steden van de Oudegyptische tijd was. Naast bouwwerken vonden de archeologen ook een legio aan potten, servies en sieraden.



"It’s very much a snapshot in time—an Egyptian version of Pompeii," says one archaeologist about the 3,400-year-old royal city https://t.co/G69zoh70fD — National Geographic (@NatGeo) April 8, 2021

Afgelopen september begon een team archeologen met het opgraven van een dodentempel in de buurt van Luxor. „Binnen een aantal weken zagen we al bouwsteen-formaties op meerdere plekken. Dit verbaasde ook het team”, verklaart Hawass. „Vele buitenlandse delegaties hebben naar deze stad gezocht en hebben hem nooit gevonden.” Archeologen ontdekten de stad dicht bij de Egyptische stad Luxor dat zo’n 500 kilometer ten zuiden van Cairo ligt. In Luxor bevindt zich ook de Vallei der Koningen. Hier werd onder andere farao Toetanchamon begraven.

Cruciale ontdekking

Betsy Bryan is professor van Egyptische kunst en archeologie aan de Johns Hopkins-universiteit in de Verenigde Staten. Zij noemt deze ontdekking „de tweede cruciale archeologische ontdekking sinds de tombe van Toetanchamon in 1922”. Niet alleen de grootte van de stad is opmerkelijk; stad is ook in een opvallend goede staat teruggevonden. Verschillende buurten met bijvoorbeeld een bakkerij zijn behoorlijk intact. Bryan: „Dit geeft ons een inkijkje in het leven in het oude Egypte toen het op welvarendst was.”

De gevonden stad werd meer dan 3400 jaar geleden gebouwd tijdens de heerschappij van de machtige farao Amenhotep III. Hij rijk staat bekend als een van de machtigste farao’s die het oude Egypte ooit kende. Zijn ontvouwde zich over een groot deel van Noordoost-Afrika. De huidige vondst komt twee maanden nadat ook al een bierbrouwerij werd ontdekt in Egypte.