Sedar Soares (13) werd vermoord en roept door nieuwe techniek op zijn coldcase op te lossen

Het is het horrorscenario voor iedere familie. Een jonge zoon die onschuldig op straat wordt neergeschoten, de dader blijft altijd onbekend. Politie en justitie haalt de coldcase van de 13-jarige Sedar Soares opnieuw naar boven en gebruikt dit keer en unieke aanpak, een heus media-offensief. Een documentaire, een liedje van zanger Waylon en een oproep waarin de overleden Sedar zelf verschijnt. Om zo deze zaak alsnog op te lossen.

Politie en justitie komen er niet uit. In 2003 wordt de 13-jarige Sedar Soares op straat in Rotterdam plots doodgeschoten. De kindermoord wordt nooit opgelost, maar nu, na al die jaren, gooit de politie het over een andere boeg. Want als het via de reguliere recherche-weg niet lukt, kunnen nieuwe technieken en een andere aanpak wellicht helpen. Vorig jaar bezocht Art Rooijakkers ook de familie van Sedar voor Iedereen had het erover. Die uitzending maakte destijds al diepe indruk op kijkers.

Media-offensief voor coldcase Sedar Soares

Gisteravond verscheen de WNL-documentaire Spreek! Nu!, een oproep voor de zaak rondom Sedar. Familie en vrienden vertellen over het drama dat zich voordeed en wat voor impact dit had op de nabestaanden. „Ik laat hem niet in de steek”, vertelt zijn zus aan het begin van de documentaire. De oproep is duidelijk: „Spreek nu”, als je meer weet.

Het verhaal is verdrietig. Zo vertelt een jeugdvriend over de brute moord op Sedar. Hij en zijn vrienden waren sneeuwballen aan het gooien, maar vanuit het niets werd de 13-jarige jongen doodgeschoten. Later blijkt dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plek stond en onderwereldgeweld hem trof. Zijn nabestaanden vertellen over het leed dat hen werd aangedaan en zanger Waylon schreef er het liedje City of Silence over.



#SpreekNu.#sedarsoares

Voelt als de dag van gisteren😢..Zo ben je met je vriendjes een sneeuwballengevecht aan t houden en zo lig je neergeschoten op de grond en paar uur later ben je er niet meer😢..Pas 13 jaar oud😢..Kijk naar dit filmpje en RT aub👇..#SpreekNu.#sedarsoares https://t.co/epunHC03Op — LuLu🙋‍♀️🌹 (@LindaLu_54) May 22, 2022



#SpreekNu tranen, zo mooi in elkaar gezet.

Zo te doen met de familie van #Sedar. Waylon's city of silence…🎶

Alles klopt…nu nog antwoorden 🤞🏻 — Brenda Rosendahl🌹 (@AtelierCreaRose) May 22, 2022

#SpreekNu tranen, zo mooi in elkaar gezet.

Zo te doen met de familie van #Sedar. Waylon's city of silence…🎶

Alles klopt…nu nog antwoorden 🤞🏻 — Brenda Rosendahl🌹 (@AtelierCreaRose) May 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prachtig gezongen door @waylonline City of silence. #sedarsoares #spreeknu lieve zus ook. Janet. Ze heeft levenslang. Hopelijk doet iemand z’n mond open. Bijzonder ook om hem in die film te zien. Indrukwekkende docu. — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) May 22, 2022

Ontroerende oproep om moord op Sedar op te lossen

Maar vooral de oproep aan het eind van de documentaire maakt heel veel indruk. Want de makers en de politie gebruikten een nieuwe en bijzondere techniek om Sedar zelf in beeld te brengen voor de oproep van zijn coldcase. „Je brengt een vermoord jongetje weer tot leven”, spreekt de filmmaker. Via zogenoemde deepfake-techniek ontwikkelden zij een hologram van Sedar, waardoor de vermoorde jongen zelf in zijn oproep verschijnt. Zus Janet vertelt zijn verhaal in de video, Sedar loopt over het voetbalveld door een erehaag familie en vrienden.

En de ontroerende boodschap komt binnen bij kijkers. „Iemand moet toch weten wie mijn lieve broertje heeft vermoord? Daarom is hij speciaal voor deze film tot leven gebracht. We krijgen Sedar er niet meer mee terug, maar hopelijk zorgt het wel voor antwoorden. Spreek, ik smeek het je, wij smeken het je. Geef onze familie en vrienden de antwoorden waar we zo naar verlangen. Weet jij meer? Spreek dan nu. De bal ligt nu bij jou.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heftig! Erg indrukwekkend de documentaire #SpreekNu over #SedarSoares

Het is 19 jaar geleden maar lijkt nog zo vers. Ik hoop dat de waarheid boven tafel komt.. — Esther Koot de K (@Estherkoot) May 22, 2022



Heftig! Erg indrukwekkend de documentaire #SpreekNu over #SedarSoares

Het is 19 jaar geleden maar lijkt nog zo vers. Ik hoop dat de waarheid boven tafel komt.. — Esther Koot de K (@Estherkoot) May 22, 2022

Wil je Spreek! Nu! terugkijken? Je vindt de documentaire hier.