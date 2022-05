Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KPN verhoogt de prijzen, Ziggo de snelheid (maar juich niet te vroeg)

Er gaat de komende maanden het een en ander veranderen voor abonnees van KPN en Ziggo. De twee grootste providers van Nederland verhogen respectievelijk de prijzen en de snelheid. De prijsverhoging bij KPN gaat in per 1 juli. Ziggo verhoogt op die datum de snelheid.

Het gaat uitsluitend om abonnementen voor vast internet. KPN verhoogt de prijzen met gemiddeld 1,40 euro per maand. Alleen het duurste abonnement is uitgezonderd. Bij Ziggo gaan de snelheden van de meeste pakketten omhoog. Mogelijk komt ook die provider later dit jaar met een prijsverhoging.

Nieuwe prijzen KPN vast internet

De prijsverhoging is volgens KPN nodig om „de kwaliteit van het netwerk ook in de toekomst te kunnen borgen”. De provider zegt dat zijn netwerk zwaarder belast wordt dan ooit, maar dat het ondanks dat „om een bescheiden prijsverhoging” gaat. Alle klanten krijgen in mei een bericht over de nieuwe prijzen. Hieronder staan ze alvast op een rij. De prijzen zijn inclusief btw.

Abonnement Prijs tot 1 juli Prijs na 1 juli Hussel Internet 50 Mbit/s € 42,50 € 44,00 Hussel Internet 100 Mbit/s € 47,50 € 49,00 Hussel Internet 200 Mbit/s € 50,00 € 52,00 Hussel Internet 1000Mbit/s € 57,50 ongewijzigd

Klanten die het niet eens zijn met de prijsverhoging, kunnen tot 30 juni kosteloos opzeggen, meldt KPN. De provider komt ook met een extraatje voor abonnees, namelijk KPN Cloud. Abonnees krijgen 10 GB opslagruimte voor hun bestanden en documenten. Er zijn apps voor iPhone, Android en Mac.

Ziggo verhoogt snelheid (en later de prijs?)

Concurrent Ziggo heeft een leukere boodschap. De provider gaat in juni de snelheden van abonnementen verhogen. Bij de meeste abonnementen gaat de downloadsnelheid omhoog en het goedkoopste pakket krijgt een fors hogere uploadsnelheid. Een snellere upload is gunstig voor iedereen die met bestanden in de cloud werkt, of veel in bijvoorbeeld Dropbox of OneDrive opslaat. Ziggo verhoogt de snelheden automatisch, klanten hoeven hiervoor niets te doen. Een overzicht van de nieuwe snelheden in Mbit/s.

Abonnement Snelheid (down/up) oud Snelheid (down/up) nieuw Basic 40 / 5 50 / 20 Start 75 / 10 100 / 20 Complete 300 / 30 350 / 35 Max 600 / 40 ongewijzigd Giga 1000 / 50 ongewijzigd

Van een prijsverhoging is bij Ziggo vooralsnog geen sprake. Echter volgde in voorgaande jaren altijd een hogere prijs op meer snelheid. De provider wacht daar meestal even mee. De vorige snelheidsverhoging was bijvoorbeeld in april van 2021. Eind mei gingen toen de prijzen omhoog. Juich dus niet te vroeg.