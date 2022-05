Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dominee Gremdaat preekt in HLF8 over kaarsrel: ‘Verontwaardigde figuren het probleem’

Dominee Gremdaat stak gisteravond zijn mening over de kaarsrel bij Vandaag Inside niet onder stoelen of banken. In een preek in talkshow HLF8 nam het alter ego van Paul Haenen het op voor Johan Derksen. Hij haalde verder hard uit naar de „figuren en de media die zin hebben in verontwaardiging”.

„Zin om verontwaardigd te worden, kent u die uitdrukking?”, begon Dominee Gremdaat zijn preek. „Je hebt mensen, u kent ze misschien wel, die alleen naar een tv-programma kijken, omdat ze zin hebben om verontwaardigd te worden. Zo van: ‘Wat je nu ziet, dat kan toch helemaal niet? Wat verwerpelijk is dit!'”

Dominee Gremdaat: ‘Alle kranten en praatprogramma’s doen mee’

Met deze binnenkomer kreeg hij al snel de lachers op de hand. „Vroeger was dat ook zo. Je had mensen die alleen naar een satirisch programma keken, omdat ze zin hadden om zich op te winden. Zo deed Mies Bouwman, de koningin van de Nederlandse televisie, eens mee aan een satirisch programma”, haalt hij de geschiedenis aan.

„En daarna werd ze met de dood bedreigd. Ze kreeg letterlijk stront door haar brievenbus. Toen werd de verontwaardiging gestimuleerd door De Telegraaf.” Nu gebeurt volgens Dominee Gremdaat hetzelfde, maar nu doen „haast alle kranten en haast alle praatprogramma’s” eraan mee.

Kijk de preek van Dominee Gremdaat hieronder terug.

‘Johan Derksen is het probleem niet’

Het zijn volgens Dominee Gremdaat niet de sociale media die de verontwaardiging aanwakkeren, maar de „gewone tv-programma’s en de gewone kranten. Van de Volkskrant tot het Algemeen Dagblad. Van Op1 tot Jinek. Zin om van een mug een olifant te maken. Zin in sensatie”, windt hij zich op.

Niet Johan Derksen is het probleem, vindt hij. „Maar de figuren en de media die zin hebben in een extreme uitvergroting, die zin hebben in oorlog, die zin hebben in het misverstand. Zoals je ook mensen hebt die zin hebben om gekwetst te raken. Die zoeken altijd naar een aanleiding.” Zo hadden veel mensen afgelopen week dus zin om verontwaardigd te raken, zegt hij.

Oproep tot kalmte: ‘Lach erom’

Dominee Gremdaat wijst naar de meerderheid van de Nederlanders, die „het allemaal een worst zal wezen”. „Misschien is het nu weleens leuk om van een olifant een mug te maken. Of een hele vredelievende vlinder. Even kalmeren, even geen olie op het vuur”, adviseert hij.

„Ouderwets relativeren. Of zoals we vroeger deden als iemand met een extreem verhaal kwam, lachen en zeggen: ‘Geloof je het zelf?'”