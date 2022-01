Funda’s finest: deze woningen zijn om te huilen (of om te lachen)

Het blijft heerlijk: binnenkijken bij vreemde mensen. Hoe hebben zij hun huis ingericht? Waarom is de keuken rood? Ieder heeft zo zijn eigen smaak en het is leuk om te zien hoe anderen deze ‘smaak’ invulling geven. Soms krijg je inspiratie, soms zie je juist goed wat je niet wilt. Op het Instagram-account @fundasfinest zien we alle pareltjes die op huizensite Funda geregistreerd staan.

En dat zijn er een hoop.

Op zoek naar een huis? Funda is je beste vriend

Grote kans dat jij al weleens op Funda hebt gekeken. Ook al heb je nog niet de mogelijkheid om zelf een huis te kopen, dan is het af en toe wel erg leuk om gewoon lekker rond te kijken. Wat is er mogelijk in jouw buurt? Hoe wonen mensen? Hoe ziet een huis van 2 miljoen er van binnen uit? En ga zo maar door.

Het Instagram-account fundasfinest laat ons (de naam zegt het eigenlijk al) de beste huizen zien. En met de beste bedoelen we niet alleen maar de afgewerkte huizen, maar juist ook alle horror-zolders en vieze woonkamers. Want hoe kunnen mensen zo leven..?! Maar nog belangrijker: hoe denk je zo een huis te verkopen?

Wij zetten de leukste #fundasfinest (via thebestsocialmedia) voor je op een rijtje.

1. Wie maakt z’n bed nog op?!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. He-le-maal niet creepy



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. “Schat.. schiet even op. Ik moet naar zolder”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4. Dat zijn veel.. uh..



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5. Tjsa waarom zou je de afwas doen?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

6. ‘T is in ieder geval wel duidelijk waar je bent



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

7. Wanneer je vroeger geen Barbiehuis mocht van je ouders #revenge



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

8. Jaaaa, dit is wel gaaf



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

9. Waar kijken we precies naar? Een bad?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

10. Wanneer is het volgende feestje?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

11. Neeeeeeee



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

12. Badkamer gone red light district



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

13. Een eigen feestzaaltje, hoe handig!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

14. Krijg je deze man ook bij de verkoop?!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

15. Niemand wordt echt vrolijk van een huis met geesten



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.