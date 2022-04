Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen nieuw stadion in Rotterdam: Feyenoord City definitief gecanceld

Feyenoord zet een streep door het bouwproject voor een nieuw stadion aan de Rotterdamse Maas. Dat zeggen algemeen directeur Dennis te Kloese en financieel directeur Pieter Smorenburg vanmiddag tijdens een persconferentie.

Het plan voor een nieuw stadion en woongebied was lange tijd omstreden. Eind vorig jaar besloot de club tot een herijking van de bouwplannen. De kosten liepen toen al behoorlijk op, tot 440 miljoen euro. Ook twee plannen om het huidige stadion drastisch te verbouwen, zijn voorlopig van de baan.

Feyenoord staat er financieel te slecht voor

De gemeente en alle betrokken partijen gaan het komende jaar ‘alle opties opnieuw bekijken’. „De huidige marktsituatie en financiële positie van de club zelf maken het niet mogelijk om met die plannen verder te gaan”, aldus Te Kloese. „Er is altijd gezegd dat de club een nieuw stadion zou willen, maar dat kan nu niet.”

Volgens Te Kloese leeft Feyenoord in te onzekere tijden om een besluit te nemen, wat de club in moeilijk vaarwater zou brengen. „Wij hebben besloten om het nieuwbouwverhaal te stoppen.”

Geen Feyenoord City maar De Kuip

De Rotterdamse voetbalclub hield de plannen de afgelopen tijd opnieuw langs de meetlat. Feyenoord City werd beoordeeld op twintig criteria, waaronder bouwkosten, financiële haalbaarheid en sfeerelementen. Het probleem zit ‘m vooral in de centen. De club blijft voorlopig gewoon in de De Kuip spelen, dat stadion werd in 1935 gebouwd.

😡 Verdeeldheid en bedreigingen De aanhang van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex. Dit zorgde voor bedreigingen bij voorstanders van het Feyenoord City project. Zo werden er bakstenen door de ruit van de architect gegooid en huizen beklad. Algemeen directeur Koevermans legde zijn functie kort na de bedreigingen op 1 december vorig jaar neer.

Directeur Te Kloese onderstreept dat er veel moeite in de plannen is gestoken. „Het is echt jammer om te moeten concluderen dat het gewoon niet kan. Ik waardeer iedereen die met de beste bedoelingen zijn best heeft gedaan, we moeten echter verder en vandaag is het juiste moment om duidelijkheid te geven.”