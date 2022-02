Zangeressen over seksueel wangedrag in muziekindustrie: ‘De producer die ineens zijn lul tevoorschijn haalde’

Om precies te zijn 29 Nederlandse zangeressen sturen een open brief de wereld in. Waarom? Ze willen aankaarten aan hoe het gesteld is met grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie. Namen als Esmee Denters, Glennis Grace, Claudia de Breij en Hadewych Minis ondertekenden de brief.

Aanleiding voor het manifest zijn de onthullingen over The Voice of Holland van het programma BOOS. En de reeks aan beschuldigingen en alle reacties die daarna volgden.



Zangeressen schrijven open brief

In de brief omschrijven de zangeressen hoeveel jonge meisjes dromen van een carrière in de muziekwereld. „Met een grote roze bril loop je de wereld van je dromen binnen, niet wetende dat het (voor een deel) een slangennest is.” Want, blijkt uit de tekst, alle ondertekenaars hebben wel een verhaal dat vergelijkbaar is met dat van The Voice of Holland.



Seksueel overschrijdend gedrag en wangedrag in muziekindustrie

„Over de producer die ineens zijn lul tevoorschijn haalde, of de vijftien jaar oudere manager die een relatie met je aanging toen je achttien was. De collega-artiest die zijn hand op je bil legde. De radioproducer die ongepaste opmerkingen maakte. Of de talentenjachtcoach die ineens achter je aanzat”, klinkt het in de brief. Ook belichten de zangeressen het mentale geweld dat zij ervoeren. „De mensen die je willen laten geloven dat je hen nodig hebt om succesvol te worden of te blijven. Die controle nemen over elk aspect van je carrière, waardoor je uiteindelijk amper meer weet wie je bent of waarom je ooit de muziek in bent gegaan.”

Ook geven de zangeressen antwoord op de vraag die de afgelopen tijd veelal gesteld werd. Waarom trokken slachtoffers niet aan de bel? Pijn, imagoschade, en geloofwaardigheid blijken volgens hen de grootste belemmeringen om zich uit te spreken.



Ideeën voor veiligere muziekwereld

Daarnaast is de muziekindustrie volgens de zangeressen een lastige wereld om misbruik of wangedrag te signaleren. Door „studio’s op industrieterreinen, schrijverskampen in de middle of nowhere en chaotische backstages”, waar veelal ‘s avonds en ‘s nachts gewerkt wordt.

In de laatste alinea’s pleiten de zangeressen voor oplossingen en opperen zij een aantal suggesties. Zoals een meldpunt waar alle informatie van seksueel overschrijdend gedrag verzameld wordt en waar actie ondernomen wordt. Maar ook willen zij getrainde en bevoegde onafhankelijke vertrouwenspersonen, die werken bij labels en publishers. Tot slot opperen zij voorlichting voor beginnende zangeressen en trainingen voor mannen in de industrie over seksueel overschrijdend gedrag.

Een lijst van zangeressen ondertekende de brief. Ze sluiten hun pleidooi af met: „Om ervoor te zorgen dat het meisje dat op dit moment met haar borstel voor de spiegel aan het zingen is, niet dezelfde shit mee hoeft te maken als wij.”