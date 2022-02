Turkse moeder en zoon radeloos door discriminatie in oer-Hollandse Giethoorn: ‘Oprotten’

De 15-jarige Yusuf en zijn moeder wonen in het Overijsselse Giethoorn. Een oer-Hollands dorp, waar de Turkse moeder en zoon worden geteisterd door discriminatie en pesterijen. Onderzoeksprogramma Zembla dook in dit verhaal en onderzocht waarom de politie en gemeente hen niet willen helpen.

Giethoorn staat in Nederland bekend om de bruggetjes en wateren rond het dorp en wordt ook wel ‘Hollands Venetië’ genoemd. Jaarlijks trekken duizenden toeristen naar het idyllische plaatsje. Het dorp telt nog geen 3000 inwoners, slechts een minuscuul deel van hen heeft een migratieachtergrond. Yusuf en zijn moeder zijn daar twee van.

Pesterijen en discriminatie in Oprotten uit Giethoorn

Zembla dook in het leven van het Turkse gezin, nadat zij het programma een brief schreven. Want moeder en zoon worden al meer dan een jaar getreiterd door jongeren uit de buurt. Waarom? Omdat de afkomst van het gezin de dorpelingen niet aanstaat. Overigens bestempelt de lokale politie het pestgedrag als kattenkwaad.

Zembla deelde vandaag de eerste beelden van de reportage, genaamd Oprotten uit Giethoorn. En de beelden blijken niet mals. „Kankerturk” en „kankermarokaan”, klinkt er op de beelden van het onderzoeksprogramma, waarna op camerabeelden te zien is hoe de auto van de moeder wordt vernield. Het blijkt dat de jongeren ‘s avonds langs het huis van de familie fietsen en schreeuwen dat moeder en zoon terug moeten naar hun eigen land.

Turkse moeder en zoon radeloos

De moeder vertelt ‘bang te zijn voor haar leven’ in Giethoorn, „door discriminatie”. Zoon Yusuf verschijnt ook in de reportage, maar komt niet herkenbaar in beeld. „Er werd vaak ‘poephoofd’ gezegd en dat ik op een aap leek.” Waarna een huilende moeder uitlegt dat ze ‘niet meer kan genieten van het leven’.

Het gezin is radeloos en barricaderen uit angst iedere avond de voordeur. Daarnaast gaan ze de straat niet op. Tegen Zembla legt de moeder uit allerlei manieren te zoeken om de treiterijen tegen te gaan. Ze praat met bewoners, zoekt contact met de jongeren en vraagt politie en de gemeente om hulp. Tevergeefs, blijkt uit de uitzending, want van zowel politie en gemeente heeft de moeder tot op de dag van vandaag nooit iets gehoord.

Zembla onderzoekt de zaak

In de aflevering duiken de onderzoekers van Zembla in het dossier van Yusuf en zijn moeder en onderzoeken ze waarom niemand hen wil helpen. Uit de reacties op social media klinkt veel medestand voor het Turkse gezin. Ook schrijft iemand in een reactie: „Interessant, nu achteraf, dat wij tijdens ons boottochtje door Giethoorn te horen kregen, dat ‘buitendorpse’ bewoners niet lang bleven. Ze vonden het er op de lange termijn niet fijn. Goh…”

De uitzending van Zembla is morgen op televisie te zien en verschijnt om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO2.