Drukte op Museumplein wegens demonstratie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Honderden demonstranten waren zaterdag bijeen op het Museumplein in Amsterdam om zich uit te spreken tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding voor de manifestatie onder de noemer ‘No blame, but change‘ waren de meldingen van misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland. Maar de sprekers benadrukten dat seksueel geweld een veel breder probleem is.

Mandy Sleijpen van Stichting Wij zijn M, initiatiefnemer van de manifestatie, meldde blij te zijn met de opkomst. Volgens haar waren er tussen de 750 en 1000 mensen. Ze zei op het podium dat ze „even had gehuild” omdat ze ontroerd was door de mensen die er waren. Sommige slachtoffers van seksueel misbruik durfden zaterdag volgens haar niet te komen, omdat er ook veel pers aanwezig zou zijn.

Nieuwe wetgeving rond seksueel geweld

Sleijpen wil dat de wetswijziging van toenmalig Justitieminister Grapperhaus nu direct in werking treedt en niet pas in 2024. „De beerput is nu open na de uitzending van BOOS. Er durven nu zoveel mensen hun verhaal te delen. Die wet kan nu juist helpen”, legde ze uit. Het duurt waarschijnlijk tot 2024 voor nieuwe wetgeving rond seksueel geweld in werking treedt. De grens voor strafbaarheid van verkrachting wordt verlaagd. Het is straks ook strafbaar om seks te hebben met iemand als je weet dat de ander het niet wil.

En die wijziging van de wet is hard nodig, vonden de aanwezigen bij het protest. Want seksueel geweld is alomtegenwoordig in Nederland, zo stelden meerdere sprekers. Zangeres en cabaretière Karin Bloemen riep mensen op om zich uit te spreken tegen misbruik „op alle niveaus. Als je niet praat, dan bescherm je de dader. Als je wel praat, dan bescherm je jezelf.” Bloemen schreef het boek Mijn ware verhaal, waarin ze vertelt over misbruik in haar jeugd.

Demonstranten met spandoeken: ‘No does not mean convince me’

Er waren vrouwen en mannen van alle leeftijden op het plein. De demonstranten droegen spandoeken en tekstborden, met onder meer: „Kijk niet weg, doe iets” en „No does not mean convince me” (Nee betekent niet: overtuig me). Sommige mensen waren emotioneel. Een 71-jarige man was gekomen omdat hij zich na het zien van de uitzending van BOOS „de ogen uit de kop schaamt”, zo vertelde hij. In dat programma werden tientallen gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland gemeld.

Op het podium werden ook ervaringen met seksueel geweld gedeeld. Verder spraken onder meer de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim, strafpleiter Richard Korver en FNV-voorzitter Kitty Jong.