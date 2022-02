Genezen, maar al snel opnieuw besmet met omikron? Volgens Amerikaans onderzoek kan dat

Bij de omikron-variant van het coronavirus is er meer kans op snelle herbesmetting. Zeker als je niet geboosterd bent. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. De herbesmetting vindt volgens de onderzoekers al twee of drie weken na de eerste besmetting plaats.

De Amerikaanse onderzoekers deelden hun bevinding in een zogenoemde ‘preprint server’. Waarbij het erop neer komt dat andere onderzoekers nog een blik moeten werpen op de resultaten. Maar ook een Amerikaans platform voor medische ontwikkelingen deelde deze week de bevindingen over antilichamen tegen omikron.

Snelle herbesmetting bij omikron-variant

Het komt erop neer dat herbesmet raken met omikron een stuk gemakkelijker gaat dan bij de Deltavariant. Wellicht heb je dat in jouw eigen omgeving al opgemerkt. Iemand test positief, herstelt en later blijkt iemand opnieuw positief te zijn. Het blijkt te kloppen, volgens de onderzoeksresultaten.

Ook RTL Nieuws dook in de materie en concludeert dat deze gevallen veelal niet gevaccineerd zijn. „Laat staan geboosterd”. De schoen wringt nu bij de Nederlandse quarantaine-regels. Iemand die namelijk al recent een infectie van het coronavirus heeft gehad, hoeft zonder klachten niet te testen. Maar door dit Amerikaanse onderzoek veegt dat argument nu abrupt van tafel.

Geen antistoffen of amper boost afweersysteem door milde Omikron

Debbie van Baarle is hoogleraar immunologie in Groningen en legt aan RTL Nieuws uit waarom iemand met omikron minder antistoffen aanmaakt. Daar is de mildere vorm van omikron de reden van. „Een klein verkoudheidje dat twee dagen later weer weg is, zorgt niet voor heel veel bescherming in de toekomst”, aldus de hoogleraar.

Het is inmiddels bekend dat omikron voor mildere klachten zorgt dan andere varianten. Echter blijkt het virus wel een stuk besmettelijker. Dat is ook te zien aan de laatste coronacijfers,

Booster helpt tegen Omikron

Bij omikron gaat het dus om een snelle herbesmetting kort na de eerste infectie. Immunoloog Huub Savelkoul zegt tegen RTL Nieuws dat het gaat om de personen die geen booster kregen. Deze mensen maken de grooste kans om vrij snel na de eerste besmetting, binnen twee tot drie weken, opnieuw besmet te raken. „De kans op herbesmetting is vijf keer groter bij omikron dan bij Delta”.

Kortom: groepsimmuniteit lijkt vrijwel onmogelijk. En iemand kan wederom besmet raken, vlak na een quarantaineperiode. Wat inhoudt dat de omikron-variant rond blijft woekeren. Savelkoul pleit ervoor om daarom de basismaatregelen langer in stand te houden. Mondkapjes, afstand- en hygiëneregels helpen volgens hem. „En de booster helpt dus wel”, aldus de immunoloog.