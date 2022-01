Morgen persconferentie: kabinet overlegt over versoepelingen

Morgen staat er – naar verwachting – weer een persconferentie op de planning. Tijdens de vorige vertelden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers ons dat we weer mochten winkelen. En deze keer liggen er wederom versoepelingen op tafel. In aanloop naar de persconferentie bespreekt een deel van het kabinet die.

Zoals vrijwel altijd gaat de club weer naar het Catshuis om te overleggen over de lockdown en de versoepelingen. Ze kijken dan vooral naar de heropening van de horeca en de cultuursector. Morgen valt het definitieve besluit.

Morgen persconferentie: kabinet bekijkt versoepelingen

Dit weekend kwam het bericht al naar buiten dat het Outbreak Management Team (OMT) volgens Haagse bronnen heeft geadviseerd om de samenleving nagenoeg helemaal te openen. Maar dan wel tot 20.00 uur ‘s avonds en alleen onder strenge voorwaarden. Zo zou je bijvoorbeeld op veel plekken je coronapas moeten laten zien en moet er een limiet gelden voor het aantal bezoekers.

Vooral de verplichte eindtijd van 20.00 uur zal naar verwachting nog veel discussie opleveren in het kabinet. Ondernemers in met name de cultuursector klagen al op voorhand dat zij er onder die voorwaarden weinig mee opschieten om weer open te mogen. De druk is hoog om op dat punt het OMT-advies niet te volgen.

Van Dissel: ‘Corona is nog geen griep’

Gisteren bracht de WHO naar buiten dat we richting het einde van de pandemie gaan en dat corona op den duur op de griep zal lijken. ‘Op den duur’ zijn sleutelwoorden daarbij, want volgens Jaap van Dissel van het RIVM is dat op dit moment nog niet het geval. Volgens hem heeft griep niet alleen een heel ander ziektebeeld maar ook andere gevolgen. Bovendien weten we volgens hem niet welke nieuwe varianten er na omikron nog tevoorschijn gaan komen.

„De griep speelt in de winter en we zien bij corona nu veel meer een continue strijd waarbij de ene variant wordt verdrongen door de volgende variant”, stelt Van Dissel. Volgens hem moeten we dan ook voorzichtig zijn. Mensen die besmet raken met de omikronvariant lijken minder ziek te worden, maar een nieuwe variant kan weer totaal anders zijn. Er is geen enkele garantie dat die variant ook minder ziekmakend is.

Gisteren meldde het RIVM een recordaantalbesmettingen van 65.393, met een achterstand van 48.000. In de ziekenhuizen liggen 818 patiënten op de verpleegafdelingen, 275 op de intensive care.