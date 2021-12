Ernst Verduin (94), een van de laatste Auschwitz-overlevenden, overleden

Een van de laatste Nederlandse overlevenden van vernietigingskamp Auschwitz, Ernst Verduin, is overleden op 94-jarige leeftijd. Dat meldt de NOS. De man overleefde vier concentratiekampen.

Verduin overleefde niet alleen Auschwitz, maar ook een ‘dodenmars’ van 60 kilometer die uiteindelijk naar het concentratiekamp Buchenwald leidde.

‘Wist al hoe laat het was’

Ernst Verduin groeide op in Bussum. In de zomer van 1942 kwamen Nederlandse agenten naar zijn huis en zij dwongen het gezin om naar een ghetto in Amsterdam te verhuizen. Toen de sfeer grimmiger werd regelde het gezin onderduikadressen en valse papieren, maar tevergeefs. In 1943 werd Verduin met zijn zus, vader en moeder opgepakt en naar kamp Vught gebracht. “Ik was als tiener goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde, dat het oorlog was. Toen wij naar Vught moesten, wist ik al hoe laat het was”, vertelde hij vorig jaar aan RTL Nieuws.

Overlevende van Auschwitz

Later werd hij met andere Nederlandse Joden op transport naar Auschwitz gesteld. Een SS’er in Vught had al verteld wat hem daar te wachten stond: uitstappen, spullen inleveren en meteen door naar de gaskamer. Tenzij je oud genoeg was om te kunnen werken. Verduin kwam in Auschwitz als zestienjarige in de rij voor de gaskamer terecht, maar hij wist zich in de rij voor dwangarbeiders te manoeuvreren. In de maanden die volgden werkte hij als tuinman in de moestuin van de SS. “Ik vulde mijn rantsoen aan met tomaten en sla”, vertelde hij in 2015. In 1945 keerde Verduin terug naar Nederland, waar hij met zijn moeder werd herenigd. Zijn zus en vader overleefden de oorlog niet.

Verduin bleef tot op hoge leeftijd actief op scholen en in de media op zijn verhaal te doen. Zo vertegenwoordigde hij in 2015 bij de herdenking in Auschwitz de Nederlanders die het kamp hebben overleefd. Ook in 2020 was Verduin aanwezig bij een herdenking op het voormalig kampterrein van Kamp Westerbork. Hij schreef een boek met daarin zijn verhaal, Over leven.



IN MEMORIAM | Afgelopen vrijdag is Ernst Verduin, oud-gevangene van kamp Westerbork en overlevende van Auschwitz, op 94-jarige leeftijd overleden. Voor @kampwesterbork en @LandelijkH was zijn inzet onvermoeibaar. We wensen zijn dierbaren veel sterkte toe. https://t.co/hK3UhHkURR pic.twitter.com/o2s0bXfgZ8 — Kamp Westerbork (@kampwesterbork) December 12, 2021