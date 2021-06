BN’ers die balen van hun gedrag met wilde dieren: #IKDOENIETMEERWILD

BN’ers die zich niet meer goed voelen over hoe zij ooit met wilde dieren zijn omgegaan, doen mee aan de actie #IKDOENIETMEERWILD. De bewustwordingsactie is in samenwerking met World Animal Protection en begint vandaag. Het doel: duidelijk maken dat vermaak met wilde dieren écht.

Van olifantenritten tot dolfijnenshows: wereldwijd worden zo’n 550.000 dieren gebruikt om mensen te vermaken. „Veel mensen ondernemen uit bewondering voor wilde dieren activiteiten met ze en weten pas later dat er dierenleed achter schuilt”, zegt Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection. „Met de actie #IKDOENIETMEERWILD willen we mensen behoeden voor die misleiding.”

Romy Monteiro en Martijn Koning in actie voor wilde dieren

Vorig jaar werd al eens opgeroepen tot social distancing met wilde dieren. Dat in de tijd dat we allemaal anderhalve meter afstand van elkaar moesten houden. Met #IKDOENIETMEERWILD moeten zo veel mogelijk mensen worden bereikt om verder dierenleed te voorkomen. Daarom worden ook BN’ers die zich achter de boodschap scharen ingezet. Zo waarschuwen Romy Monteiro, Guido Weijers, Maryam Hassouni, Jennifer Ewbank, Martijn Koning en Tess Milne voor het leed achter vermaak met wilde dieren. Of omdat zij zelf balen van onbedoeld eerder gedrag dat zij met de dieren hebben vertoond.

De hashtag lijkt gekozen door de ophef die ontstond toen vorig jaar – ook door BN’ers – de hashtag #IKDOENIETMEERMEE werd gelanceerd. Die was bedoeld als actie tegen de coronamaatregelen. Die hashtag verdween overigens héél snel. Dat zal bij de actie voor dieren niet snel gebeuren.

Zangeres Romy Monteiro, nu ook te zien in Goede Tijden Slechte Tijden, bijvoorbeeld: „Helaas heb ik ooit een olifantenrit gemaakt en met dolfijnen gezwommen. Pas later realiseerde ik me: dit is helemaal niet oké. Het is afschuwelijk. Ook olifanten die zogenaamd worden opgevangen, maar die je dan nog wel kunt aaien en voeren: het is één grote scam. Ik vind het belangrijk dat mensen dit te weten komen. En dat als ze het weten het ook niet meer doen. Mensen en wilde dieren horen gewoon niet bij elkaar.”



Zojuist onze nieuwe actie voor dolfijnen gelanceerd! Dolfijnen zijn toch geen circusartiesten? Teken de petitie voor een fokverbod voor dolfijnen; een cruciale eerste stap naar een Nederland zonder dolfijnenleed.👉https://t.co/dNl86rhEkd #WildlifeNotEntertainers pic.twitter.com/VAYgBJYOk0 — World Animal Protection NL (@wap_nl) April 14, 2021

In #IKDOENIETMEERWILD moet je je kunnen herkennen

Volgens de eerder genoemde Dirk-Jan Verdonk is #IKDOENIETMEERWILD een actie waarin mensen zich kunnen herkennen. Verdonk: „Veel mensen hebben wel eens een activiteit ondernomen met wilde dieren. Of het nu gaat om een olifantenrit in Thailand of zwemmen met dolfijnen. Zelf ben ik als kind ook in het Dolfinarium geweest. Als je zoiets onderneemt, weet je vaak nog niet wat daarachter schuilt. Later kom je er achter dat je onbewust hebt bijgedragen aan dierenleed. Met deze actie zeggen we: ‘Nu weten we beter. Laten we dan ook niet met het vingertje wijzen, maar ons gezamenlijk inzetten om andere mensen te informeren. Om hen nu te motiveren om andere keuzes te maken, zonder dierenleed.”

Vermaak met wilde dieren en corona

Van interacties met olifanten tot leeuwen en apen en van dolfijnen tot luiaards: wilde dieren lijden over de hele wereld dagelijks voor entertainment. De wilde dieren worden op zeer jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald. Soms worden zij hardhandig getraind en aan een ketting, in een kooi of betonnen bassin vastgehouden. De dieren kunnen onmogelijk natuurlijk gedrag vertonen en worden gedwongen om kunstjes te doen.



Verdonk: „Zodra je als bezoeker in direct contact kunt komen met wilde dieren, is het foute boel. We moeten stoppen met het fokken van dieren puur voor ons vermaak. Ontmoet dieren in het wild op gepaste afstand en onder hun eigen voorwaarden, of bij een verantwoorde opvangplek. Hoe minder mensen activiteiten met wilde dieren ondernemen, hoe minder aanbod er uiteindelijk komt. Zo maken we het verschil met #IKDOENIETMEERWILD.”

Wil je met de actie meedoen? Kijk dan hier.