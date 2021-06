De Artis-leeuwen mogen blijven, dankzij anonieme geldschieters

Goed nieuws voor Artis en liefhebbers van de dierentuin! De leeuwen mogen namelijk tóch blijven. Eerder leek het alsof de drie dieren naar Frankrijk zouden moeten verhuizen, en Artis een toekomst zonder leeuwen tegemoet ging. Maar dankzij anonieme geldschieters, die zullen zorgen voor een nieuw verblijf, blijven de leeuwen in Amsterdam.

„Met deze historische schenking is het vertrek van de dieren nu definitief afgewend. Het nieuwe verblijf wordt de komende jaren gerealiseerd, tot die tijd zijn de leeuwen te zien in hun huidige verblijf”, meldt de dierentuin.



De leeuwen blijven in ARTIS. Twee filantropen zijn voor de leeuwen in de bres gesprongen, zij gaan het nieuwe leeuwenverblijf financieren. Het nieuwe verblijf wordt de komende jaren gerealiseerd. Tot die tijd zijn de leeuwen te zien in hun huidige verblijf.

Leeuwen in Artis

Vóór de coronacrisis was Artis van plan een nieuw verblijf voor de leeuwen te bouwen. Het huidige voldoet namelijk niet meer aan de eisen. Maar toen sloeg de crisis toe, moest het park dicht en was er geen geld meer voor een nieuw verblijf. De twee leeuwinnen en een mannelijke leeuw zouden naar Frankrijk moeten verhuizen.

Maar begin februari trok die Franse dierentuin zich terug. Artis-directeur Rembrandt Sutorius is verheugd dat er nu zekerheid is over de toekomst van de leeuwen: „We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat twee partijen, die anoniem wensen te blijven, het benodigde bedrag voor het nieuwe leeuwenverblijf aan Artis schenken. Het is heel bijzonder dat deze particulieren contact met ons hebben opgenomen met als doel om de leeuwen te behouden. Zonder hen was dit onmogelijk en was Artis een toekomst tegemoet gegaan zonder leeuwen.”



Anonieme geldschieters

De geldschieters zullen zowel het nieuwe verblijf als de zorg voor de leeuwen betalen, zeker voor de komende vijf jaar. Maar hoeveel geld de donateurs hebben geschonken, zegt Artis niet. Eerder waren de kosten voor de bouw van een nieuw leeuwenverblijf op 4,5 miljoen euro geraamd.

Er komt nu dus wat geld bij, maar alsnog bestaat er bij Artis een tekort van ongeveer 18 miljoen euro. Er liep tijdelijk een steuncampagne voor de dierentuin, daar hebben ze 1,3 miljoen euro aan overgehouden. Maar de dierentuin heeft nog steeds veel (overheids)steun nodig om de tekorten weg te werken, zeggen ze zelf. „Het is ontzettend fijn dat Artis gebruik kan maken van de verschillende regelingen als de NOW, TVL en de specifieke dierentuinregeling. Toch is er meer overheidssteun nodig om het enorme tekort weg te werken. Hiervoor blijven we in gesprek met de gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid.”